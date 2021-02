Sắc vóc xứng danh tình đầu quốc dân của Suzy

Ở tuổi 27, Suzy đã sớm gây dựng vị thế vững chắc trong giới giải trí. Sau thành công trong lĩnh vực âm nhạc, cô quyết định rẽ hướng sang làm diễn viên. Chỉ sau vài năm, người đẹp đã "bỏ túi" hàng loạt vai diễn trong các dự án nổi tiếng như Gu Family Book, Uncontrollably Fond, While You Were Sleeping, Vagabond, Start Up...