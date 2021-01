Sắc vóc tuổi 36 của Lee Da Hee

Chiều 27/1, đoàn phim L.U.C.A.: The Beginning tổ chức buổi họp báo ra mắt tác phẩm ở Seoul (Hàn Quốc). Do lệnh giãn cách xã hội của chính phủ Hàn Quốc, sự kiện chỉ có sự góp mặt của dàn diễn viên chính, đạo diễn và một số phóng viên. Tuy nhiên, buổi ra mắt L.U.C.A.: The Beginning vẫn trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng nhờ nhan sắc của nữ chính Lee Da Hee.