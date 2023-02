Sắc vóc nổi bật của ‘tình đầu quốc dân’ Suzy

Tài năng không quá nổi trội, song lợi thế ngoại hình cùng sự cố gắng tâm huyết với nghề đã giúp mỹ nhân sinh năm 1994 ghi dấu ấn ở các lĩnh vực mà cô hoạt động. Từ âm nhạc, thời trang, diễn xuất, quảng cáo… Suzy đều đạt được thành công. Chính vì thế, ngôi sao 9X được coi là hình mẫu lý tưởng của loạt idol xứ Hàn như Bona (WJSN), Arin (Oh My Girl), Jung Chae Yeon, Yerin (GFriend).

6 cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.