Sắc vóc nổi bật của 'tiểu Jeon Ji Hyun'

Năm 2021, nữ idol có bước khởi sắc trong sự nghiệp diễn xuất khi được góp mặt trong bom tấn truyền hình Mount Jiri với vai trò Seo Yi Kang thời trẻ - nhân vật do Jeon Ji Hyun đảm nhận khi trưởng thành. Cùng năm, cô tiếp tục đảm nhận nhân vật nữ chính (Honey Lee) lúc trẻ trong bộ phim truyền hình của đài SBS - One The Woman. Dù ít nhiều nhận được sự chú ý, khả năng diễn xuất của Do Yeon vẫn chưa có cơ hội được thể hiện rõ rệt.