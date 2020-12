Sắc vóc gợi cảm của Dua Lipa

Trên Twitter, dân mạng cho rằng các tiết mục trong Studio 2054 đều mãn nhãn về mặt hình ảnh và làm tốt về mặt âm thanh. Ca sĩ người Anh có chất giọng khàn, dày, giàu từ tính, phù hợp với nhạc pop dance. Trong đêm nhạc, các bản hit quen thuộc của nữ ca sĩ như New Rules, One Day, Don't Start Now... đều được phối lại theo phong cách disco, mang âm hưởng âm nhạc thập niên 1970-1980, tạo sự mới mẻ nhưng vẫn quen thuộc cho khán giả.