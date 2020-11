Sắc màu cộng đồng thiểu số Gagauz Yeri ở Đông Âu

Thân mật, nhiều màu sắc, đa dạng khía cạnh và ấm áp, cuốn sách ảnh Gagauz: Orthodox Turks of the Republic of Moldova tập trung vào những điều độc đáo và di sản văn hoá truyền thống của cộng đồng Gagauz Yeri (còn gọi là Găgăuzia trong tiếng Romania) với 134.000 cư dân tại Moldova. Ảnh: Vincenzi.