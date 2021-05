Sabeco vẫn chật vật trên đường phục hồi

Két quả kinh doanh của Sabeco quý I tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước nhưng thấp hơn nhiều so với những quý cuối năm 2020. Công ty cũng không duy trì được đà tăng biên lãi gộp.

Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) công bố doanh thu quý I đạt 5.861 tỷ đồng , tăng 19% so với cùng kỳ 2020.

Quý I năm trước là một trong những giai đoạn ảm đạm nhất với doanh nghiệp bia có thị phần lớn nhất Việt Nam khi hành vi tiêu thụ rượu bia của người dân thay đổi sau Nghị định 100 xử phạt nặng hành vi lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn và tác động từ dịch Covid-19.

Dù hồi phục so với cùng kỳ năm trước nhưng doanh thu 3 tháng đầu năm của Sabeco vẫn thấp hơn các quý cuối năm 2020. So với quý I của các năm 2016-2018, doanh số quý I năm nay của Sabeco cũng thấp hơn.

So với cùng kỳ 2020, biên lợi nhuận gộp của Sabeco được cải thiện thêm 2%, nhờ đó lãi gộp tăng trưởng tới 26%, cao hơn tốc độ tăng doanh thu. Tuy nhiên, so với quý gần nhất cuối năm 2020, tỷ suất lãi gộp của Sabeco lại giảm hơn 2%.

Trong đại hội cổ đông thường niên tổ chức ngày 28/4, lãnh đạo Sabeco chia sẻ giá nguyên liệu đầu vào đang tăng và ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của công ty. Đây là xu hướng chung của nhiều doanh nghiệp khi giá các loại hàng hóa, nguyên liệu trên nhiều lĩnh vực sản xuất từ đầu năm 2021 đều trong xu hướng đi lên.

Doanh số của Sabeco thấp hơn nhiều so với 3 quý gần nhất Kết quả kinh doanh hợp nhất của Sabeco theo quý từ năm 2020 Nhãn I/2020 II III IV I/2021 Doanh thu thuần column tỷ đồng 4909 7135 8052 7865 5861 Lợi nhuận sau thuế column

716 1216 1470 1534 986

So với cùng kỳ năm trước là giai đoạn thấp điểm, Sabeco năm nay tăng tới hơn 50% cho chi phí bán hàng. Lý do chủ yếu là ngân sách dành cho hoạt động quảng cáo, khuyến mãi cao hơn gấp đôi so với quý I/2020. Ngoài ra, các khoản chi cho nhân viên cũng tăng mạnh.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này vẫn tăng tới 38% so với quý I/2020, đạt 986 tỷ đồng . Đóng góp lớn vào khoản lãi của Sabeco là gần 200 tỷ đồng doanh thu từ “hoạt động tài chính khác” nhưng chi tiết không được thuyết minh trên báo cáo tài chính.

Tăng mạnh so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận quý I của Sabeco lại khiêm tốn hơn nhiều so với 3 quý trước khi mức lãi đều cao hơn 1.200 tỷ đồng . Còn trong quý IV/2020 gần nhất, doanh nghiệp bia này báo lợi nhuận tới hơn 1.500 tỷ đồng .

Năm nay, Sabeco đặt mục tiêu doanh thu đạt 33.491 tỷ và lợi nhuận 5.289 tỷ đồng . Như vậy, sau 1/4 thời gian, doanh nghiệp hoàn thành 18% kế hoạch doanh thu và 19% chỉ tiêu lãi ròng. Để có thể về đích đúng như dự kiến, Sabeco sẽ phải tăng tốc trong 3 quý còn lại.

Tại đại hội cổ đông, CEO Sabeco Bennett Neo thừa nhận kế hoạch kinh doanh đưa ra hồi tháng 1 dựa trên dự báo tích cực về triển vọng phục hồi của nền kinh tế 2021.

Tuy nhiên, thực tế sự phục hồi đến lúc này chưa nhanh như kỳ vọng, nhất là sau làn sóng dịch Covid-19 hồi đầu năm. “Chúng tôi vẫn cam kết hoàn thành kế hoạch”, ông Bennett Neo nói với cổ đông.