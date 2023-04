Sá xị Chương Dương muốn thu 1 tỷ đồng/ngày

Trong năm 2023, chủ sở hữu của thương hiệu nước ngọt con cọp nổi tiếng một thời ở TP.HCM đặt mục tiêu doanh thu cao nhất từ 2017 và kỳ vọng có lãi sau 2 năm thua lỗ liên tiếp.

Trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Nước giải khát Chương Dương (SCD), doanh nghiệp này dự kiến trình cổ đông kế hoạch sản lượng của năm nay đạt gần 22 triệu lít nước giải khát các loại, tăng 77,4% so với kết quả thực hiện năm 2022.

Với sản lượng này, công ty dự kiến ghi nhận 365 tỷ đồng doanh thu thuần, tương đương 1 tỷ đồng /ngày và tăng 115,8% so với kết quả thực hiện năm vừa qua. Doanh nghiệp được mệnh danh là "vua sá xị" một thời cũng kỳ vọng có lãi 3,7 tỷ đồng sau 2 năm thua lỗ liên tiếp trước đó.

Để thực hiện mục tiêu trên, ban lãnh đạo doanh nghiệp này dự kiến tập trung nâng cấp năng lực sản xuất, tối ưu giá vốn bán hàng, tăng độ phủ và hoàn thiện hệ thống phân phối. Trong đó, công ty sẽ đầu tư dây chuyền chiết chai, thay đổi mẫu mã chai nhằm giảm chi phí và tăng tính thẩm mỹ, tiếp tục phát triển thị trường tại các đô thị lớn loại 2...

Nhà sản xuất nước giải khát vang bóng một thời này nhận định năm nay sẽ có nhiều thách thức phải đối diện. Nổi bật là lãi suất ngân hàng tăng làm tăng chi phí tài chính. "Dự thảo đánh thuế các sản phẩm có đường trên 5% đang là mối nguy hiểm do có thể đẩy nhu cầu về nước ngọt đóng chai giảm sút nhiều hơn", ban lãnh đạo công ty cho biết.

Trong năm vừa qua, Chương Dương ghi nhận 169 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 28% so với năm 2021. Tuy nhiên, trong cả năm qua, nhà sản xuất nước giải khát này đã phải chi ra quá nhiều tiền cho hoạt động bán hàng và các chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp. Do đó, công ty phải gánh khoản lỗ ròng gần 49 tỷ đồng trong cả năm. So với năm 2021, mức lỗ này đã tăng thêm 37%.

SÁ XỊ CHƯƠNG DƯƠNG ĐẶT MỤC TIÊU DOANH THU CAO NHẤT 6 NĂM Kết quả kinh doanh hàng năm và kế hoạch năm 2023 của Chương Dương. Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kế hoạch 2023 Doanh thu thuần tỷ đồng 355 417 327 278 267 162 132 169 365 Lợi nhuận sau thuế

26.2 30 -3 5.2 16.6 3.4 -35.6 -48.7 3.67

Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp nhà sản xuất nước giải khát này thua lỗ. Hiện trên bảng cân đối kế toán của Chương Dương đã ghi nhận khoản lỗ lũy kế gần 82 tỷ, trong khi vốn góp của chủ sở hữu doanh nghiệp là 85 tỷ đồng .

Lý giải về kết quả kinh doanh trên, doanh nghiệp cho biết đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụt giảm tiêu dùng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài đến tháng 4/2022. Sau khi mở cửa trở lại, hoạt động sản xuất kinh doanh lại bị ảnh hưởng mạnh bởi chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao do áp lực của lạm phát và sự gián đoạn trong cung ứng...

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có quyết định chuyển cổ phiếu SCD từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 11/4 do công ty lỗ ròng gần 36 tỷ đồng năm 2021 và lỗ ròng gần 49 tỷ đồng năm 2022, thuộc trường hợp bị kiểm soát theo quy định.

Hiện tại, Chương Dương vẫn hoạt động với vai trò là công ty con của Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Trong đó, Sabeco nắm 62,06% vốn doanh nghiệp.

Tại thị trường trong nước, Chương Dương từng là doanh nghiệp dẫn đầu ngành sản xuất nước giải khát phía Nam với sản phẩm sá xị con cọp nổi tiếng. Tuy nhiên, từ khi thị trường có sự xuất hiện của các hãng nước giải khát nước ngoài với chiến lược marketing hiệu quả, mạng lưới phân phối rộng, nước ngọt con cọp đã nhanh chóng đánh mất thị phần.