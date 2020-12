Sa Pa xuống 5 độ C, toàn miền Bắc rét đậm, rét hại

Rét đậm, rét hại sẽ bao phủ toàn miền Bắc trong những ngày tới khi nhiệt độ khu vực đồng bằng chỉ còn 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Chiều 3/12, vùng núi Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Lúc 16h, nhiệt độ quan trắc được tại Sa Pa (Lào Cai) ở ngưỡng 10 độ C. Càng về tối, nhiệt độ càng giảm và có thể xuống ngưỡng thấp nhất là 7 độ C trong đêm nay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vịnh Bắc Bộ đã xuất hiện gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Không khí lạnh tiếp tục di chuyển và tác động đến toàn Bắc Bộ trong đêm nay, sau đó mở rộng vùng ảnh hưởng sang Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Không khí lạnh lần này là đợt bổ sung và đang duy trì cường độ mạnh. Từ đêm 3/12, Đồng bằng Bắc Bộ có rét đậm khi nhiệt độ xuống ngưỡng thấp nhất 11-14 độ C.

Vùng núi dao động 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi 5 độ C. Rét hại sâu sẽ bao phủ toàn vùng núi Bắc Bộ. Ngày 5-6/12, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối khi nhiệt độ tiếp tục xuống thấp.

Vùng núi cao được cảnh báo nguy cơ xuất hiện băng giá và sương muối khi nhiệt độ những ngày tới dưới 5 độ C. Ảnh: Diệp Sa.

Theo trang dự báo Accuweather, khu vực Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có thể hứng chịu cái rét 5-6 độ C vào hai ngày cuối tuần này. Ban ngày, nhiệt độ nhích lên mức cao nhất là 12-15 độ C, ngưỡng rét đậm, trời hanh khô, có nắng nhẹ.

Tại Hà Nội, mức nhiệt thấp nhất trong đợt rét này là 11 độ C, rơi vào đêm thứ 6 (4/11). Cuối tuần, khu vực duy trì nhiệt độ thấp phổ biến 12-14 độ C và cao nhất là 19-22 độ C. Không khí lạnh đợt này tiếp tục khô nên độ ẩm khu vực sẽ thấp, chủ yếu có nắng hanh.

Trạng thái này khả năng kéo dài đến hết ngày 9/12, sau đó khu vực tăng nhiệt nhẹ, lên ngưỡng 17-19 độ C.

Tại Trung Bộ, sau những ngày có mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh tác động với đới gió đông trên cao, khu vực sẽ có một tuần giảm mưa và khô ráo. Không khí lạnh tăng cường đợt này không tác động nhiều tới Nam Trung Bộ, mà chủ yếu gây giảm nhiệt ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên biển, vùng vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-3 m. Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Sóng biển cao 4-6 m.

Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau được cảnh báo có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m.