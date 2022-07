Sa Pa mùa hoa - 'thiên đường nghỉ dưỡng' hè Tây Bắc

Không khí mát lạnh, vẻ đẹp của những ruộng bậc thang đương độ xanh mướt, triền hoa rực rỡ dưới chân Fansipan hùng vĩ… là những lý do bất cứ ai cũng muốn đến nghỉ dưỡng tại Sa Pa.

Giữa mùa hè, nhiều tỉnh thành trên cả nước chống chọi với nắng oi, nhiệt độ có khi lên đến hơn 40 độ C. Các vùng biển trở nên tấp nập khách du lịch, giá vé máy bay tăng cao và “cháy” phòng khách sạn. Song tránh nóng không chỉ có giải pháp đi biển, những điểm đến núi như Sa Pa - “kinh đô nghỉ hè” của người Pháp từ thế kỷ XIX - cũng là giải pháp được nhiều du khách lựa chọn.

Vùng đất của những ngày hè dịu ngọt

Cách Hà Nội chỉ vài tiếng lái xe, song mùa hè của phố núi dịu ngọt với nắng vàng như rót mật, không khí mát lạnh vỗ về làn da. Sáng sớm hay chiều muộn, Sa Pa hóa xứ ôn đới lãng đãng thơ mộng trong sương mờ bảng lảng.

Thiên nhiên Sa Pa mùa hè cũng trở nên tươi mát. Lướt cùng cáp treo tới “nóc nhà Đông Dương” đỉnh Fansipan, du khách thu vào tầm mắt màu xanh mướt mải của núi rừng Hoàng Liên. Điểm xuyết trên bức tranh thi vị ấy là những nếp nhà vùng cao yên bình nơi thung lũng Mường Hoa.

Trung tâm thị xã Sa Pa với nắng nhẹ và không khí trong lành.

Nếu biển đảo thu hút vì du khách được thỏa thích bơi lội, tắm mát, tham gia trò thể thao biển, thì những điểm đến núi như Sa Pa cũng mang tới trải nghiệm tươi mát bên thác Bạc, thác Tình Yêu hay suối Mường Hoa thơ mộng. Bên cạnh thiên nhiên hoang sơ, Sa Pa cũng tập hợp đa dạng khu nghỉ dưỡng, nơi có những bể bơi vươn giữa trời sương hay nhìn ra thung lũng Mường Hoa tươi đẹp.

Suốt mùa hè, những thửa ruộng bậc thang khi lóng lánh nước, khi xanh mướt rồi vàng ươm mùa thu hoạch.

Một trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo giữa mảnh đất Tây Bắc là Hotel de la Coupole - MGallery Sa Pa - cung điện Pháp giữa lòng Sa Pa. Dưới đôi tay tài hoa của kiến trúc sư Bill Bensley, khách sạn hiện lên như lâu đài giữa trời mây, thiết kế mang phong cách quý tộc xa hoa, lấy cảm hứng từ sàn diễn haute couture nước Pháp. Song gắn chặt với văn hóa vùng đất, khu nghỉ dưỡng này cũng mang vẻ đẹp rất Sa Pa khi các chi tiết thiết kế và nội thất được lấy cảm hứng từ màu sắc trang phục dân tộc thiểu số.

Kỳ nghỉ hè của du khách tại Sa Pa sẽ không thể thiếu hành trình chinh phục đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143 m so với mực nước biển. Ở Fansipan, nền nhiệt luôn ở mức dưới 20 độ C trong mùa hè, thậm chí có lúc du khách phải mặc áo khoác nếu trời nhiều mây và nền nhiệt xuống dưới 15 độ C.

Đến Fansipan, du khách như được dạo bước ở cõi bồng lai tiên cảnh khi mây trời cuồn cuộn giữa thung lũng, sương giăng mây phủ, ẩn hiện những công trình tâm linh mang dáng dấp chùa Việt cổ thế kỷ XV-XVI.

Biển mây cuồn cuộn chảy trên đỉnh Fansipan.

Sự mê hoặc từ những triền hoa

Sa Pa nổi tiếng là điểm đến 4 mùa có hoa, hoa rực sắc nhất là khi vào hè. Hành trình mùa hoa bắt đầu từ tuyến tàu hỏa leo núi băng qua thung lũng Mường Hoa đến ga cáp treo. Những ô cửa kính như chiếc màn hình lớn trình chiếu từng thước phim núi đồi, khi là triền hoa tím bạt ngàn tựa cánh đồng lavender nước Pháp, khi là thung lũng hoa hồng gần ga cáp treo.

Thung lũng hoa hồng có diện tích 50.000 m2 và hơn 300.000 gốc hoa hồng.

Trước khi đến thung lũng hồng, du khách được dẫn lối bằng con đường rải đá cuội và trang trí với hàng nghìn bông cúc Nam Phi, cúc họa mi, mai địa thảo… Trải dài trên diện tích lên tới 50.000 m2 là cả trăm nghìn đóa đủ sắc đỏ, hồng phớt, đổi màu... bung nở trong nắng vàng ươm. Không chỉ hồng cổ Sa Pa, nơi đây còn được bao phủ bởi hồng ngoại châu Âu như Juliet, hồng Aoi, hồng Black Baccara, Catalina,… bông thì yểu điệu, ngọt ngào, bông lại tươi tắn, nhỏ xinh.

Theo chia sẻ của những người làm du lịch ở Sun World Fansipan Legend, hoa rum, hoa đuôi công và cúc magic sẽ được trồng bạt ngàn, mang tới cho du khách những vườn hoa đủ màu sắc để có thể ngắm cả ngày ở nơi mát lành và dịu ngọt.

Con đường hoa cúc trải dài trước lối vào vườn hồng.

Nếu trước đây “xứ sở ngàn hoa” để chỉ Đà Lạt, thì tới nay, danh xưng ấy còn nhắc nhớ đến Sa Pa. Bởi không chỉ có bạt ngàn hoa suốt 4 mùa, điểm đến này còn mang tới những lễ hội đậm đà bản sắc như “Đến Sa Pa bay giữa ngàn hoa”. Đã qua lễ hội hoa hồng, cuộc tranh tài của những “kỵ sĩ” nơi rẻo cao Vó ngựa trên mây diễn ra từ 15/7 đến 15/8.

Cung đường của những “kỵ sĩ” vòng quanh thung lũng hoa hồng khoe sắc thắm.

Ngoài tiết trời mát mẻ, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nay người ta còn kháo nhau đến Sa Pa vì mùa hoa đẹp mê mải, những lễ hội rộn ràng đậm bản sắc và khu nghỉ dưỡng độc đáo, sang trọng. Sa Pa mỗi mùa nắng vàng lại một lần nữa khẳng định danh xưng “kinh đô nghỉ dưỡng” giữa lòng Tây Bắc từ cả trăm năm trước.