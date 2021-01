Sa Pa đón lượng khách kỷ lục dịp Tết Dương lịch

Lượng lớn khách đã chọn các điểm như Sa Pa (Lào Cai), Đà Lạt (Lâm Đồng)... làm nơi nghỉ ngơi trong ba ngày Tết.

Chia sẻ với Zing, bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Sa Pa (Lào Cai), cho biết thị trấn đón khoảng 65.000 lượt khách trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch. Con số này bằng 95% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Đây thực sự là một kỷ lục về lượng khách trong 'kỷ nguyên' Covid-19. Tại trung tâm thị xã, công suất phòng lên đến 98%. Trong thời gian này, chúng tôi ghi nhận 5 trường hợp phát sinh về các vấn đề như khách sạn không cung cấp đủ phòng, sự cố điện nước tại khách sạn... Tuy nhiên, mọi việc đều đã được giải quyết ổn thỏa", bà Vượng nói.

Khách du lịch đổ về Sa Pa trong dịp Tết Dương. Ảnh: Thạch Thảo.

Khu du lịch Fansipan Legend (Sa Pa) cũng ghi nhận lượng lớn khách ghé thăm trong ba ngày nghỉ lễ. Đại diện điểm du lịch cho biết lượng khách tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Nguyên nhân có thể do kỳ nghỉ năm nay rơi vào cuối tuần (năm ngoái là trong tuần). Do đó, khách du lịch cũng tăng đột biến.

Theo các công ty du lịch, những điểm thuộc Đông Bắc, Tây Bắc đặc biệt thu hút khách dịp đầu năm 2021. Được biết, trong dịp này, khoảng 1.400 khách đã ghé thăm huyện Đồng Văn (Hà Giang). Công suất phòng gần như đạt 100%.

Trong khi đó, Hà Nội đón được gần 120.000 khách trong nước và quốc tế. Số người nước ngoài lưu trú đạt 4.500 lượt nhưng chủ yếu là khách công vụ, ngoại giao. Khách nội địa vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Tổng thu từ khách du lịch đạt 302 tỷ đồng .

Tình hình khách du lịch ở một số điểm đến trong dịp Tết Dương lịch năm 2021.

Số khách du lịch ở các điểm du lịch trong khu vực Hà Nội khá cao, cụ thể: làng cổ Đường Lâm (3.200 lượt), vườn thú Hà Nội (5.000 lượt), di tích nhà tù Hỏa Lò (1.700 lượt), làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam (khoảng 7.300 lượt).

Các điểm đến biển cũng thu hút khách trong dịp năm mới. Đại diện Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết có khoảng 142.000 khách tham quan trong hai ngày đầu Tết Dương lịch.

Tại Đà Nẵng, con số này vào khoảng 50.000 lượt, tăng 38% so với dự kiến. Khách nội địa chiếm đa số và có xu hướng đi lẻ, theo gia đình cũng như tự đặt dịch vụ.

"Để phục vụ khách du lịch tốt nhất, chúng tôi đã ban hành các văn bản về việc tăng cường công tác chống đeo bám, chèo kèo khách du lịch. Sở cũng đề nghị những đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19", đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng chia sẻ.

Những điểm thu hút khách nhất Đà Nẵng dịp này là là khu di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Ba Na Hills, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, chương trình ngắm cầu Rồng trên sông Hàn…

Các điểm du lịch như Đà Lạt gần như sạch phòng trong dịp Tết Dương. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo dự báo của Agoda, Đà Lạt (Lâm Đồng) xếp thứ hai trong danh sách điểm đến được khách Việt chọn trong dịp cuối năm, đầu năm mới. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Anh Kiệt - Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin TP Đà Lạt - cho biết có khoảng 63.000 khách đến Đà Lạt tham quan từ 1/1-3/1. Tổng khách lưu trú đạt 54.000 lượt.

Trong thời gian này, đơn vị Đường dây nóng về Du lịch của thành phố không ghi nhận các trường hợp xấu như chặt chém giá, ẩu đả... Các cơ sở lưu trú chỉ tăng giá phòng (từ 400.000 đồng lên 600.000 đồng hoặc 800.000 đồng) nhưng có đăng ký thuế và được khách chấp nhận.