Sa Pa 8 độ C, miền Trung mưa lớn

Vùng núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn, Đồng Văn ghi nhận mức nhiệt 6-8 độ C, còn thời tiết từ Quảng Trị đến Khánh Hòa diễn biến xấu do mưa lớn xuất hiện.

Không khí lạnh đã lấn sâu vào đất liền và ảnh hưởng rộng khắp các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 22/11, một số khu vực núi cao ghi nhận mức nhiệt 6-8 độ C.

Ngày 23/11, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Bắc Bộ tiếp diễn đợt rét khi nhiệt độ trong ngày không vượt qua 20 độ C. Mưa dông chấm dứt, thời tiết hanh khô và rét buốt duy trì cả ngày. Ban đêm, mức nhiệt thấp nhất có thể xuống ngưỡng 15 độ C.

Tại khu vực vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất xuống ngưỡng 10-13 độ C. Vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đồng Văn (Hà Giang)… có thể ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 6-8 độ C, ngưỡng rét hại sâu.

Sau ngày 24/11, thời tiết miền Bắc nắng ráo, nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ngưỡng 24-25 độ, trời lạnh. Ban đêm, nhiệt độ xuống ngưỡng 16 độ C. Rét đậm và rét hại duy trì ở miền núi đến hết tháng 11.

Trước diễn biến của đợt rét diện rộng và kéo dài nhiều ngày, các tỉnh, thành phố miền Bắc được yêu cầu triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là khu vực vùng núi cao.

Hà Nội trở rét, xe cộ ken đặc sáng đầu tuần. Ảnh: Hải Nam.

Không khí lạnh cũng lấn sâu xuống phía nam gây rét cho các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế từ ngày 23/11. Các khu vực trên trở rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động đới gió đông trên cao khiến khu vực Trung Bộ xuất hiện mưa to và dông. Trong ngày 23/11, lượng mưa từ phía nam Nghệ An đến Quảng Bình phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Mưa dông duy trì từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đến hết ngày 24/11 với vũ lượng 80-180 mm, có nơi trên 200 mm. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở ở khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng, thấp, ven sông.

Trong bản tin dự báo dài ngày, cơ quan khí tượng cho biết trong tuần đầu của tháng 12, một xoáy thuận nhiệt đới khả năng hình thành ở vùng biển phía nam Biển Đông và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực từ Nam Trung Bộ trở vào.

Thời gian tới, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh và gia tăng tần suất. Nhiệt độ trong vòng một tháng tới có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm hầu khắp các khu vực trên cả nước. Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ thấp hơn so với trung bình nhiều năm 1-2 độ C, còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thấp hơn 0,5-1 độ C.

Vào giữa tháng 12, miền Bắc có thể trải qua một đợt rét đậm diện rộng.