Sà lan tông cầu An Phú Đông

Cầu thép An Phú Đông ước tính thiệt hại 1 tỷ đồng và có khả năng dời thời gian khai thác sau khi bị sà lan tông lệch nhịp giữa.

Tối 7/11, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư) cho biết cầu An Phú Đông nối quận 12 với Gò Vấp bị sà lan tông hồi 16/10 thiệt hại gần 1 tỷ đồng và khiến kế hoạch hoàn thành cầu lùi sang tháng 12.

Theo chủ đầu tư, mức thiệt hại được đơn vị thống nhất sau nửa tháng kiểm tra, giám định tổng thể. Hiện, công trình ngưng thi công để kiểm tra, khắc phục sự cố.

Ngày 16/10, sà lan cao 4 m chở cát trên sông Vàm Thuật tông vào cầu thép An Phú Đông đang thi công ở quận 12, TP.HCM. Va chạm không gây thiệt hại về người nhưng xô lệch toàn bộ nhịp 6 (nhịp thông thuyền) của cầu. Trong đó, một nhịp cầu lệch khỏi mố, chùng xuống nửa mét so với mặt cầu. Sà lan gây tai nạn đang bị tạm giữ để chờ giải quyết.

Thiệt hại cầu thép An Phú Đông gần một tỷ đồng. Ảnh: Thư Trần.

Tính đến thời điểm cầu An Phú Đông gặp sự cố, công trình đã hoàn thiện 80% khối lượng. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết đơn vị đang chuẩn bị phương án khắc phục, duy trì tiến độ thi công hiện tại.

Cầu thép An Phú Đông có tổng vốn đầu tư 79,6 tỷ đồng , dài 238 m, rộng 12,5 m cho 2 làn ôtô và 2 lề cho người đi bộ. Cầu An Phú Đông khi hoàn thành có vai trò kết nối, tạo trục liên thông cho người dân quận 12, Gò Vấp, thay cho phà An Phú Đông cũ.

Hồi tháng 9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết đơn vị thi công phải tháo một nhịp giữa cầu do lỗi kỹ thuật.