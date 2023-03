Sà lan chở container mắc kẹt dưới gầm cầu Mang Thít

Cảnh sát buộc 15 sà lan chở quá tải trên sông phải hạ tải

0

Qua công tác tuần tra trên sông Tiền, Trạm Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang phát hiện và buộc 15 sà lan phải hạ tải do chở quá vạch mớn nước an toàn.