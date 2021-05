Ryu và Chun-Li trở thành siêu nhân trong Power Rangers

Hai nhân vật kinh điển của Street Fighter xuất hiện với trang phục và chiêu thức đẹp mắt trong phần mới nhất tựa game Power Rangers.

Ryu và Chun-Li của Street Fighter sẽ xuất hiện trong Power Rangers: Battle for the Grid dưới hình hài hai nhân vật Crimson Hawk Ranger và Blue Phoenix Ranger.

Đây không phải lần đầu hai cái tên này xuất hiện trong tựa game đến từ nWay Games. Ryu, Chun-Li cùng hai nhân vật khác từ Street Fighter là Guile và Akuma từng góp mặt trong Power Rangers: Legacy Wars trong hình dạng của chính mình.

Tuy nhiên, trong lần trở lại này, Ryu và Chun-li đã được trao đồng tiền sức mạnh, cho phép người sở hữu biến thành siêu nhân thực thụ. Ryu và Chun-Li cũng sẽ có trang phục riêng do nWay, Capcom và Udon Entertainment thiết kế.

Chun-Li và Ryu trong Power Ranger Ryu, Chun-Li của Street Fighter sẽ xuất hiện trong Power Rangers: Battle for the Grid dưới hình hài hai nhân vật Crimson Hawk Ranger và Blue Phoenix Ranger.

Thêm vào đó, Ryu còn được ưu tiên xuất hiện trong đoạn giới thiệu của riêng mình. Anh chàng mặc bộ trang phục gồm giày boost và áo khoác da, áo sơ mi caro buộc quanh hông đặc trưng của thập niên 90.

Đoạn giới thiệu cũng cho thấy sức mạnh của Ryu đã được tăng cường. Chiêu thức Hadoken kinh điển đã được nâng cấp thành Rise Hadoken, tạo ra quả cầu lửa hình chim ưng có thể đánh vào đối thủ nhiều lần.

Tuy Chun-Li chỉ xuất hiện ở cuối trailer, nWay Games cũng cho thấy cú đá biểu tượng của cô - Spinning Bird Kick - được nâng cấp thành Spinning Phoenix có khả năng thiêu rụi bất cứ mục tiêu.

Trong Power Rangers: Battle for the Grid, Ryu và Chun-Li đã có trang phục Ranger cho riêng mình. Ảnh: Rangers Command.

Với khả năng sẵn có, hai nhân vật này đã là đối thủ đáng gờm. Sau khi được tiếp thêm khả năng từ đồng tiền sức mạnh, Ryu và Chun-Li có thể trở thành nhóm nhân vật mạnh nhất trong tựa game này.

Sở hữu dàn nhân vật từ vũ trụ Power Rangers, Battle For The Grid là game chiến đấu 3v3 thuần túy. Hiện trò chơi đã xuất hiện trên các nền tảng như Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia và PC.