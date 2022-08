Ryan Reynolds thấy nhục nhã vì bị David Beckham chế giễu

Ryan Reynolds tiết lộ vợ anh - Blake Lively - không hài lòng khi tài tử đưa ra quyết định mua lại đội bóng lâu đời nhất xứ Wales.

Theo ABC News, Ryan Reynolds vừa có buổi phỏng vấn với người dẫn chương trình Jimmy Kimmel. Trong cuộc nói chuyện, tài tử Deadpool kể lại vào năm 2020, anh và Rob McElhenney mua lại Wrexham - một trong những đội bóng lâu đời nhất xứ Wales - với giá 2,5 triệu USD .

Tuy nhiên, khi anh chia sẻ quyết định kể trên với diễn viên Blake Lively - vợ Ryan Reynolds, không nhận được sự đồng thuận.

"Lúc ấy, tôi gặp Blake và nói rằng: 'Anh có một tin xấu và một tin cực xấu'. Tin xấu là anh đã quyết định mua lại một đội bóng ở xứ Wales. Đáp lại sự hào hứng của tôi là thái độ không mấy tích cực từ vợ", tài tử kể với Jimmy Kimmel.

Ryan Reynolds trong buổi phỏng vấn với Jimmy Kimmel. Ảnh: ABC News.

Tuy nhiên, Ryan Reynolds thừa nhận ở thời điểm ấy, anh lẫn Rob McElhenney đều thiếu kiến thức về bóng đá. Trong buổi trò chuyện, Ryan Reynolds chia sẻ clip ghi lại một khoảnh khắc trong trận đấu gần nhất của đội bóng tại sân vận động Wembley. Khi ấy, một thành viên trong đội đánh đầu ghi bàn vào lưới đối phương. Ryan Reynolds và Rob McElhenney vỗ tay ăn mừng và không nhận ra trọng tài đã thổi việt vị.

Không may cho cả hai, cựu danh thủ David Beckham đứng gần họ trên khán đài ở thời điểm đó. Chứng kiến cảnh Ryan Reynolds và Rob McElhenney thiếu hiểu biết về bóng đá, David Beckham lắc đầu.

"Thật nhục nhã cho chúng tôi khi bị David Beckham chế giễu", ngôi sao Hollywood chia sẻ.

Ryan Reynolds sinh năm 1976. Anh được biết đến tại Hollywood với lối diễn xuất dí dỏm đặc trưng, đặc biệt là vai lính đánh thuê nhiều chuyện Deadpool. Một số tác phẩm khác của nam diễn viên là Two Guys and a Girl, Red Notice, Free Guy...

Ryan Reynolds và Blake Lively là vợ chồng quyền lực nhất ở Hollywood.

Anh và Blake Lively là cặp vợ chồng quyền lực nhất của Hollywood. Tài tử sở hữu nhiều thương hiệu bao gồm Aviation Gin và Mint Mobile, trong khi Blake Lively bán máy trộn sủi bọt không cồn có tên Betty Buzz. Cả hai trở thành những người đại diện cho Chanel, Stella McCartney đến Piaget và Armani Code. Theo Celebrity Net Worth, cặp vợ chồng có giá trị tài sản lên đến 180 triệu USD .