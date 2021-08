Ryan Reynolds phàn nàn về sự phân biệt giới tính ở Hollywood

Ryan Reynolds tiết lộ vợ anh, nữ diễn viên Blake Lively, đã sáng tác một vài cảnh tấu hài trong các phần phim “Deadpool”. Nhưng tên cô chưa bao giờ được đoàn phim nhắc tới.

ScreenRant đưa tin trong cuộc phỏng vấn mới thực hiện với Town Hall của Sirius XM, tài tử Ryan Reynolds đã chia sẻ về hậu trường công việc sáng tác kịch bản cho các bộ phim mình góp mặt.

Anh tiết lộ mình đã tự viết không ít trong số này. Vợ anh, nữ diễn viên Blake Lively, thường xuyên đóng góp những ý tưởng thú vị để chồng đưa vào kịch bản. Không ít lần, chính cô là người trực tiếp viết chúng. Sáng tạo của Lively bao gồm cả một số miếng hài trong Deadpool.

Ryan Reynolds gặp gỡ Blake Lively năm 2010 khi quay chung bộ phim siêu anh hùng Green Lantern. Họ kết hôn vào tháng 9/2012 tại Nam Carolina, Mỹ. Ảnh: Getty Images.

“Tôi tự viết khá nhiều đoạn trong kịch bản những phim mình đóng. Bấy lâu nay, việc này giống như một cơ chế sinh tồn với tôi vậy. Đôi khi tên tôi được xuất hiện trong danh sách biên kịch, đôi khi không…

Rất nhiều ý tưởng trên cả tuyệt vời tôi từng đưa vào kịch bản là sáng tạo của Blake. Đôi lúc, cô ấy sẽ xuất hiện, giành lấy bàn phim, gõ gì đó và hỏi tôi ‘Anh thấy sao?’. Và tôi thú thật ‘Ý tưởng của em quá tuyệt vời’”, tài tử chia sẻ.

Sau khi kể công vợ, Reynolds cũng phàn nàn về sự phân biệt giới tính tại Hollywood. Dù có đóng góp vào kịch bản, Blake Lively chưa bao giờ được đề tên trong danh sách đoàn phim.

Anh chia sẻ: “Chuyện khá là nực cười. Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ bởi sự phân biệt giới tính vốn có trong ngành công nghiệp này. Đã bao lần tôi nói với nhà sản xuất rằng ‘Đoạn này vợ tôi viết. Cô ấy đã viết chứ không phải tôi. Công của cô ấy hết’. Nhưng rồi sau đó, họ vẫn lặp đi lặp lại câu chuyện chính tôi là tác giả.

Blake là một phụ nữ giỏi giang, một ngôi sao tài năng của ngành công nghiệp giải trí còn tồn tại nhiều vấn đề. Cô ấy đóng góp rất nhiều vào thành công của những bộ phim tôi tham gia, bao gồm cả Deadpool”.

Khán giả vẫn đang chờ đợi sự trở lại của gã anh hùng lắm lời Deadpool trong phần phim thứ ba. Ảnh: Fox.

Ryan Reynolds và Blake Lively là một trong những cặp vợ chồng ngôi sao nổi tiếng vì hôn nhân êm ấm. Trước truyền thông, ngoài việc trêu chọc lẫn nhau, họ cũng không quên bày tỏ tình yêu và sự ủng hộ dành cho bạn đời. Phát ngôn của Ryan Reynolds thể hiện sự ghi nhận công sức của vợ, dù chỉ bằng lời nói, trong những tác phẩm điện ảnh ăn khách của mình.

Blake Lively nổi tiếng với loạt phim The Sisterhood of the Traveling Pants và TV series Gossip Girl. Những năm gần đây, cô góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh đa dạng thể loại như The Age of Adaline, The Shallows, A Simple Favor và The Rhythm Section.