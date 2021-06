Ryan Reynolds hóa người hùng bất đắc dĩ

Trong bộ phim hành động, giả tưởng “Free Guy”, Ryan Reynolds và Jodie Comer sẽ hợp thành đồng đội với sứ mệnh thay đổi thế giới trò chơi giả tưởng.

Ryan Reynolds quậy tung thế giới trong 'Free Guy' "Free Guy" là bộ phim thuộc thể loại hài, hành động có yếu tố giả tưởng. Tác phẩm xoay quanh Guy (Ryan Reynolds), một anh chàng khám phá ra mình chỉ là nhân vật trong game.

Los Angeles Times đưa tin ngày 10/6, hãng 20th Century Studios đã tung ra trailer mới của Free Guy. Đây là bộ phim hài, hành động có yếu tố giả tưởng với sự góp mặt của Ryan Reynolds (Deadpool) và Jodie Comer (Killing Eve) trong các vai chính.

Trong trailer, khán giả sẽ được chiêu đãi những pha hành động đua xe, bắn súng mãn nhãn của Guy (Ryan Reynolds) và Molotov Girl (Jodie Comer). Điểm thú vị của phim chính là sự kết hợp giữa thế giới thực với những hình ảnh giả tưởng chỉ có thể thấy trong game.

Guy trở thành anh hùng bất đắc dĩ trong nhiệm vụ giải cứu thế giới game của mình. Ảnh: Disney.

Guy là một NPC (nhân vật do hệ thống điều khiển) ở thế giới đầy rẫy tội ác của một tựa game hành động góc nhìn thứ nhất. Anh làm nghề nhân viên ngân hàng. Cuộc đời Guy khá “suôn sẻ”, bao gồm cả việc mỗi ngày đi làm là một ngày bị cướp ghé thăm.

Một tai nạn tình cờ giúp Guy phát hiện ra mình chỉ là một nhân vật trong game. Anh đụng độ Molotov Girl. Đây là một nhân vật do người phụ nữ có tên Milly ngoài đời thực điều khiển.

Molotov Girl tiết lộ với Guy thông tin nhà sáng tạo của trò chơi, Antoine (Taika Waititi), sắp khai tử tựa game vĩnh viễn. Đứng trước tình thế ngặt nghèo, Guy quyết định thử một lần làm anh hùng để xem thiên hạ có ai trầm trồ.

Free Guy do Shawn Levy (Night at the Museum, Real Steel, Love and Monster…) đạo diễn từ kịch bản của Matt Lieberman và Zak Penn. Phim dự kiến khởi chiếu trong tháng 8.