Ryan Reynolds đóng phim giả tưởng cùng Jennifer Garner

Ngôi sao “Deadpool” sẽ cùng hai mỹ nhân Jennifer Garner, Zoe Saldana góp mặt trong “The Adam Project” - bộ phim mang màu sắc viễn tưởng lấy chủ đề du hành thời gian.

Theo Variety, Jennifer Garner, Zoe Saldana và Ryan Reynolds sẽ cùng tham gia The Adam Project - dự án điện ảnh tiếp theo của Netflix do Shawn Levy làm đạo diễn. Levy từng gặt hái thành công với hãng phim khi cho ra đời những tác phẩm ăn khách như Stranger Things, Unsolved Mysteries hay Dash and Lily.

Bộ ba diễn viên thực lực kết hợp trong tác phẩm giả tưởng của đạo diễn Shawn Levy. Ảnh: Coming Soon.

Dù cốt truyện còn chưa hoàn thiện, nhà sản xuất đã công bố Ryan Reynolds sẽ đảm nhận vai một phi công trong phim. Anh có thể du hành thời gian trở về quá khứ, kết hợp với phiên bản trẻ của mình lúc 13 tuổi để giải quyết một vụ bí ẩn.

Trong khi đó, Jennifer Garner vào vai mẹ của Ryan Reynolds lúc nhỏ, còn Zoe Saldana là vợ của nam diễn viên Deadpool lúc trưởng thành.

Kịch bản phim do Jonathan Tropper chấp bút. Đây là nhà biên kịch từng đứng sau Everything Changes, This Is Where I Leave You, Plan B…

Sau dự án này, Jennifer Garnerdự kiến đóng chính một tác phẩm khác của Neflix mang tên Yes Day. Trong khi đó, Zoe Saldana đang chuẩn bị cho việc ghi hình Guardians of the Galaxy Vol. 3 thuộc MCU.

Về phía Ryan Reynolds, anh mới hoàn thành Red Notice cùng Dwayne "The Rock" Johnson và Gal Gadot cũng do Netflix sản xuất.