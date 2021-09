Ryan Reynolds có tạo ra sự khác biệt?

Nhân vật chính trong "Free Guy" và Ryan Reynolds ngoài đời thực đều cố gắng trở thành mẫu đàn ông nắm toàn quyền quyết định cuộc đời mình.

Gây được sự chú ý với vai diễn đột phá trong National Lampoon's Van Wilder vào năm 2002, nhưng Ryan Reynolds đã phải chật vật khẳng định bản thân suốt nhiều năm trời cho đến khi giành được thành công tại phòng vé với Deadpool (2016).

Từ đó, dù xuất hiện nhiều trong các tác phẩm ăn khách như The Hitman's Bodyguard, Hobbs & Shaw, Six Underground, Reynolds vẫn chưa sở hữu một tác phẩm gắn mác độc nhất cái tên của mình, cho tới Free Guy. Bộ phim do anh đóng chính kiêm vai trò nhà sản xuất hiện thu về hơn 300 triệu USD toàn cầu kể từ giữa tháng tám.

Free Guy là phim về thế giới game do Shaw Levy - người được biết đến nhiều qua ba phần phim Night at the Museum và tựa phim truyền hình ăn khách Stranger Things - đạo diễn. Tác phẩm theo chân Guy (Ryan Reynolds), một NPC (nhân vật không phải người chơi) trong trò chơi điện tử nổi tiếng Free City.

Hàng ngày, nhân vật lặp đi lặp lại những hành động và lời thoại quen thuộc. Chỉ đến khi gặp được cô gái trong mộng Molotov Girl (Jodie Comer), anh mới dần có cảm xúc riêng. Sau đó, việc Guy vô tình cướp cặp kính từ một người chơi đã mở ra trước mắt anh một thế giới hoàn toàn mới lạ.

Dàn nhân vật nhiều cá tính trong Free Guy, với Ryan Reynolds là trung tâm.

Ý chí tự do trong Free Guy

Người xem theo bước Guy trên hành trình phiêu lưu vào thế giới rộng lớn, nơi chứa đựng nhiều lát cắt cuộc sống và mang tới những trải nghiệm qua lại giữa thế giới thực và ảo.

Free Guy lên án sự tàn nhẫn của các công ty tư bản cũng như nguy cơ của việc đắm chìm trong thế giới game trực tuyến. Phim còn đề cập đến thực trạng có quá ít nhà sáng tạo làm những sản phẩm nguyên bản, khi vai phản diện do Taika Waititi đóng dõng dạc tuyên bố rằng điều mà khách hàng cần chỉ là những phần tiếp theo hoặc nhượng quyền thương mại, chứ không phải sự sáng tạo.

Trong buổi họp báo ra mắt ở Manhattan, Ryan Reynolds từng bộc bạch: “Thật hiếm khi có cơ hội làm một bom tấn mùa hè dựa trên một ý tưởng gốc”. Chính điều này đã khiến Free Guy trở nên đặc biệt theo một cách riêng. Một bộ phim về thế giới game nhưng không cần ăn theo sự nổi tiếng của bất kỳ trò chơi điện tử nào.

Một tác phẩm giễu nhại phong cách sản xuất phim của chính Disney - hãng phim đã nuốt chửng xưởng phim sản xuất 20th Century - nhưng vẫn được Nhà Chuột lựa chọn phát hành.

Với Free Guy, Ryan Reynolds không chỉ phô diễn được thế mạnh với những biểu cảm gây cười trên khuôn mặt hay những màn bắn thoại không ngừng, mà còn xuất sắc hóa thân thành một NPC chính hiệu trong trò chơi điện tử. Anh liên tục thực hiện nhiều hành động giống nhau một cách đáng kinh ngạc, nhất là những cú nháy mắt khiến người xem đắn đo liệu đó có phải cùng một cảnh quay.

Nỗ lực của nhân vật Guy cũng chính là những điều trăn trở ngoài đời của Ryan Reynolds.

Guy của Reynolds đại diện cho những con người vô danh trong một thế giới đầy khắc nghiệt như Free City, tựa game lấy bạo lực làm yếu tố chủ đạo cho các nhiệm vụ của người chơi.Cũng giống như Ralph trong Wreck-It-Ralph hay Dolores trong phim truyền hình đình đám Westworld của HBO, Guy phá vỡ những dòng mã hóa bó buộc mình bấy lâu nay để tìm kiếm tự do. Anh là một hình tượng tiêu biểu cho khao khát thoát khỏi những thông số vận mệnh của cuộc đời.

Chàng trai riêng biệt của Hollywood

Việc phim xây dựng nhân vật chính, từ một NPC cấp 1 trở thành một người chơi hàng đầu với những hành động riêng biệt không theo chuẩn mực giống như cách Reynolds vẫn luôn chứng tỏ bản thân mình là một diễn viên tự lực và có thực lực tại Mỹ.

Free Guy không chỉ khẳng định một lần nữa tài năng diễn xuất của Ryan Reynolds mà còn truyền tải chính xác thông điệp về chính bản thân anh luôn hướng tới. Một diễn viên tự do không chịu sự ràng buộc và gò bó bởi những hãng phim. Một ngôi sao điện ảnh đi lên từ những nỗ lực và thực lực của bản thân cũng như không cần đến bất kỳ sự hỗ trợ nào từ các ông lớn Hollywood.

Ryan Reynolds không giống với bất cứ kiểu khuôn mẫu tính nam thường thấy của điện ảnh. Anh không lực lưỡng và nhiều cơ bắp như Arnold Schwarzenegger, không phải biểu tượng thanh xuân như James Dean hay quý ông lịch lãm như George Clooney. Reynolds cũng không sở hữu vẻ đẹp "nam thần", nhưng vẫn hấp dẫn người xem bằng sự hài hước, đáng yêu và đầy ranh mãnh của mình.

Nam diễn viên người Canada như thầy phù thủy có thể vật hóa hư không, khi biến những cảnh phim tưởng chừng nhạt nhẽo thành những trò đùa quyến rũ trên màn ảnh. Anh cũng nằm trong số ít sao hạng A ở Hollywood trung thành với một kiểu vai “anh chàng vui tính”, nhưng luôn mang đến cho người xem những tiếng cười “quen mà lạ” qua từng vai diễn.

Với Ryan Reynolds, việc rũ bỏ bộ đồ bó sát trong Deadpool và khoác lên những “tấm áo mới” là minh chứng cho thấy nam diễn viên người Canada luôn sẵn sàng khẳng định tên tuổi của mình.