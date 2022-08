Ryan Gosling đóng phim hành động của đạo diễn 'John Wick'

Sau "The Gray Man", Ryan Gosling tiếp tục đóng vai chính trong phim hành động của đạo diễn "John Wick" - David Leitch.

Ryan Gosling thủ vai diễn viên đóng thế kiêm thợ săn tiền thưởng, trong dự án mới The Fall Guy. Dự án do Drew Pearce viết kịch bản và Leitch đạo diễn, phim cải biên từ series cùng tên của đài ABC, phát sóng từ năm 1981-1986.

Tạo hình Ryan Gosling trong The Gray Man.

Đến nay, Gosling là diễn viên duy nhất được tiết lộ góp mặt trong bản làm lại. Loạt phim gốc có sự tham gia của Lee Majors, Douglas Barr và Heather Thomas.

Trên Collider, đạo diễn David Leitch - nổi tiếng với loạt phim John Wick - chia sẻ: "Ryan Gosling là diễn viên tuyệt vời. Anh ấy rất hợp tác. The Fall Guy mang âm hưởng thập niên 1980, xoay quanh nhân vật chính là kiểu người hùng phải thực hiện những nhiệm vụ điên rồ. Chúng tôi hiện trong giai đoạn tiền sản xuất".

Sự góp mặt của Ryan Gosling, cùng tài chỉ đạo hành động đầy sáng tạo của David Leitch, là lý do giới mộ điệu mong chờ dự án. Có gương mặt được đánh giá là phù hợp với dòng phim nghệ thuật, song sự nghiệp Ryan Gosling thường gắn với thể loại hành động - kịch tính.

David Leitch chuyên trị cảnh hành động, là đạo diễn của loạt John Wick, Deadpool 2 và mới đây là Bullet Train (2022).

Nam diễn viên sinh năm 1980 từng thủ vai một quái xế vô danh trong bộ phim hành động nổi tiếng Drive (2011). Drive mở ra "cánh cửa mới" cho tài tử gốc Canada, khi trước đó khán giả chỉ nhớ đến anh qua phim lãng mạn The Notebook (2004). Anh trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất trong ngành giải trí, khi xuất hiện trong loạt dự án ăn khách như Crazy, Stupid, Love, The Big Short và La La Land.

Năm 2012, Ryan tiếp tục hóa thân thành tay đua môtô trong The Place Beyond the Pines và có nhiều phân cảnh lăn xả đáng nhớ. Gần đây nhất, anh đóng chính trong The Gray Man - phim hành động chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Dù kịch bản bị nhận xét nhạt nhòa, diễn xuất và các pha cận chiến của Gosling được giới phê bình đánh giá cao.

The Fall Guy bắt đầu bấm máy tại Australia vào tháng 10.