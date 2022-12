Rút đơn ly hôn vì được chồng chăm sóc khi mắc Covid-19

Cặp vợ chồng giấu tên, sống tại tỉnh Giang Tây, đã nộp đơn xin ly hôn vào ngày 14/12 và đang trong thời gian "30 ngày hòa giải" theo quy định trước khi hoàn tất thủ tục chấm dứt hôn nhân.

Nếu thuận lợi, cả hai sẽ chính thức nhận giấy xác nhận ly hôn vào khoảng giữa tháng 1, đầu tháng 2, theo South China Morning Post.

Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục ly hôn, cặp đôi vẫn sống chung một nhà. Chính trong thời gian này, người vợ phát hiện mắc Covid-19. Những ngày sau đó, cô cảm động trước sự quan tâm, chăm sóc người chồng dành cho mình.

Trong một video được chia sẻ trên mạng, người chồng chăm sóc vợ chu đáo, đưa nước, khăn giấy cho cô khi cô phải nằm trên giường vì yếu mệt. Đến bữa, anh sẽ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ với bát cơm trên tay. Có hôm, anh nấu cháo, còn cẩn thận thổi nguội trước khi đưa cho vợ.

Dù sốt, mệt, người vợ cho biết cô cảm nhận được rõ tình yêu chồng dành cho mình. Cô cũng nhìn lại 12 năm quen biết, 8 năm làm vợ chồng của hai người với một góc nhìn khác.

"Chồng tôi là người rất ít nói nhưng làm việc rất chăm chỉ", cô chia sẻ.

Người vợ cũng cho hay vấn đề trong giao tiếp là nguyên nhân khiến cô muốn ly hôn. Tuy nhiên trong thời gian ốm đau, thấy được sự âm thầm nhẫn nại, quan tâm chăm sóc của chồng, cô đã thay đổi thái độ.

Cuối cùng, hai vợ chồng trao đổi lại và rút đơn xin ly hôn.

"Anh ấy nói với tôi rằng 'hãy cùng nhau nhìn về phía trước'", người vợ kể, tin rằng Covid-19 đã cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.

Câu chuyện của cặp vợ chồng cũng khiến hàng triệu dân mạng Trung Quốc cảm động.

"Ông trời đã cho tình yêu của họ thêm một cơ hội", một người bình luận.

Một người khác viết: "Tôi đã gần như rơi nước mắt khi đọc về một tình yêu bình dị nhưng chân thật như vậy".

