Rút dao đâm 2 người vì mâu thuẫn tiền bạc

Phương (ngụ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) rút dao đâm ông Hồng tử vong, còn Lý vào can ngăn cũng bị đâm trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 17/10, Công an tỉnh Phú Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Phương (44 tuổi, ngụ xã An Định, huyện Tuy An) về tội Giết người.

Theo hồ sơ, tối 16/10, ông Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Lý cùng 2 người bạn ngồi ăn nhậu ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An. Thời điểm này, Hồng nhớ lại chuyện mâu thuẫn nợ nần tiền bạc, nên lấy máy điện thoại gọi ông Phương đến nói chuyện.

Lê Ngọc Phương, thủ phạm giết người. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong lúc cãi vã, Phương bị ông Hồng lấy chai đánh vào đầu và cằm. Bực tức, ông này rượt đuổi đánh, đâm vào ngực ông Hồng. Do vết thương quá nặng, ông Hồng tử vong tại bệnh viện. Còn ông Lý vào can ngăn cũng bị ông ta rút dao đâm vào ngực, phải nhập viện cấp cứu.

Lãnh đạo xã An Ninh Tây (huyện Tuy An) cho hay Phương nói ông Hồng còn nợ 500.000 đồng trong lúc đi biển chung chưa chịu trả. Còn ông Hồng nói Phương ghé nhà chơi đã làm hỏng ghế đá chưa đền bù thiệt hại. Hai bên cãi vã rồi đánh nhau gây ra vụ án mạng.