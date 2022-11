Rượu là nguyên nhân tử vong chính của hàng nghìn thanh niên Mỹ

Sử dụng quá nhiều rượu là nguyên nhân hàng đầu khiến người uống tử vong sớm hoặc gây ra các bệnh như tim, ung thư, chấn thương không chủ ý và bệnh gan.

Nghiên cứu của CDC cho thấy rượu đã giết chết hàng nghìn thanh niên Mỹ trong những năm gần đây. ẢNh: NBC News.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), trong những năm gần đây, uống quá nhiều rượu chiếm 1/5 số ca tử vong ở người Mỹ trong khoảng 20-49 tuổi. Theo các chuyên gia, giấc ngủ kém và chỉ nghĩ đến việc uống rượu là một trong những dấu hiệu cho thấy một người uống quá nhiều.

Tiến sĩ Marissa Esser, đồng tác giả nghiên cứu và là người đứng đầu chương trình của CDC, nói với CNN tỷ lệ tử vong do sử dụng rượu khác nhau giữa các bang. Nhưng trên toàn quốc, đó là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong có thể phòng ngừa được.

Uống rượu quá mức là vấn đề lớn ở Mỹ

Các ước tính được công bố trên tạp chí y tế JAMA Network Open vào ngày 31/10, dựa trên dữ liệu từ năm 2015 đến năm 2019.

Nghiên cứu cho thấy trong số 221.636 ca tử vong ở những người 20-49 tuổi từ năm 2015 đến 2019, ước tính, khoảng 44.981 ca tử vong có thể do rượu.

Theo một nghiên cứu riêng biệt được công bố trên JAMA vào đầu năm nay, số ca tử vong liên quan đến rượu tăng đột biến trong đại dịch năm 2020.

David Jernigan, giáo sư Luật y tế, chính sách và quản lý tại Đại học Boston, người không tham gia vào nghiên cứu, nói với CNN rằng các ước tính là "thận trọng".

Điểm mấu chốt là các nhà nghiên cứu tiếp tục chỉ ra việc sử dụng rượu quá mức là vấn đề lớn ở Mỹ. Các số liệu bao gồm những trường hợp tử vong do sử dụng rượu lâu dài, bao gồm bệnh gan do rượu, cũng như các bệnh ung thư, vấn đề sức khỏe tâm thần và tai nạn xe cộ do rượu gây ra.

Theo CDC, 1/4 người trưởng thành ở Mỹ uống rượu bia hàng tuần. Ảnh: Medical News Today.

Theo New York Post, dữ liệu từ nghiên cứu mới cho thấy tỷ lệ tử vong hoàn toàn do rượu (chẳng hạn bệnh gan do rượu) ở nam giới (15%) cao hơn nữ giới (9,4%). Theo vị trí, những ca tử vong này chiếm 9,3% tổng số ca tử vong ở Mississippi, con số ở New Mexico là 21,7%.

Tiến sĩ Marissa Esser nói rằng một số trường hợp tử vong có nguyên nhân liên quan đến rượu không được đưa vào phân tích vì họ không thể xác minh người đó đã ngừng uống rượu trước khi tử vong hay không, ngay cả khi rượu gây ra tình trạng sức khỏe khiến họ thiệt mạng.

Để ngăn ngừa tử vong sớm, mọi người nên cố gắng ngừng hoặc hạn chế uống rượu. Các bang và cộng đồng có thể sử dụng "chiến lược dựa trên bằng chứng" như tăng thuế đối với rượu hoặc hạn chế nơi bán rượu.

Uống điều độ là bao nhiêu?

Theo CDC, uống rượu điều độ là 2 ly/ngày trở xuống đối với nam giới và một ly/ngày hoặc ít hơn đối với phụ nữ. Các rủi ro sức khỏe thường liên quan đến lượng rượu tiêu thụ hơn là loại đồ uống có cồn.

Uống nhiều hơn mức này làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe, bao gồm ung thư, bệnh gan, huyết áp cao, đột quỵ, các vấn đề sức khỏe tâm thần và ngủ kém, CDC cho biết.

Uống quá nhiều rượu bia là uống 4 ly trở lên trong một buổi đối với phụ nữ và 5 ly trở lên đối với nam giới, 8 ly trở lên một tuần đối với phụ nữ và 15 ly trở lên một tuần với nam giới.

Theo CDC, những người đang mang thai dưới 21 tuổi hoặc đang dùng thuốc không nên uống đồ uống có cồn.

Uống rượu điều độ là 2 ly/ngày hoặc ít hơn đối với nam giới và một ly/ngày hoặc ít hơn đối với phụ nữ. Ảnh: Eat This Not That.

Dấu hiệu của việc uống quá nhiều rượu

Theo CDC, khoảng 90% những người uống rượu "quá mức" không cảm thấy có vấn đề về việc uống rượu bia.

Insider đã báo cáo trước đây, uống quá nhiều rượu có thể gây ra những thay đổi về thể chất, bao gồm nếp nhăn, giấc ngủ kém, mặt đỏ, răng xỉn màu hoặc vàng và bụng có kích thước không tương xứng với phần còn lại của cơ thể.

Tiến sĩ Joseph Volpicelli, nhà tâm thần học và nhà nghiên cứu thuốc cai nghiện tại Plymouth Meeting, Pennsylvania, cho biết: “Tôi có những bệnh nhân đã dành tất cả thời gian để tiêm botox hoặc phẫu thuật thẩm mỹ và đổ rất nhiều tiền vào kem dưỡng da, nhưng vấn đề thực sự là ở việc họ uống rượu".

Theo CDC, rắc rối trong các mối quan hệ, trường học hoặc trong cách bạn suy nghĩ và cảm nhận là những dấu hiệu của chứng rối loạn sử dụng rượu nghiêm trọng.

Những yếu tố khác bao gồm: Khi không thể hạn chế uống rượu, bạn đang uống bất chấp các vấn đề trong mối quan hệ, bạn cần phải uống nhiều hơn để đạt được hiệu quả tương tự hoặc bạn không thể nghĩ gì ngoài việc uống một ly. Những người có các dấu hiệu đó nên nói chuyện với bác sĩ về tình trạng sức khỏe của mình.