Rủi ro tiềm ẩn khi sao Hollywood phẫu thuật thẩm mỹ trong mùa dịch

Báo cáo cho biết có người nổi tiếng mắc Covid-19 trong và sau quá trình phẫu thuật thẩm mỹ. Dẫu vậy, các dịch vụ "dao kéo" vẫn được nhiều nghệ sĩ ưa chuộng.

Daily Mail đưa tin Linda Evangelista không còn ngại xuất hiện trước công chúng sau biến chứng của CoolSculpting - phương pháp giảm béo khuôn mặt, tuy nhiên lại gây tác dụng ngược, khiến hai bầu má của siêu mẫu phình ra vĩnh viễn.

Ngày 23/2, các tay săn ảnh bắt gặp chân dài lừng danh của thập niên 1990 tự tin dạo phố, đi mua sắm ở New York, Mỹ. Cô để mặt mộc, búi tóc cao và không che chắn gương mặt như thường lệ.

Siêu mẫu kỳ cựu Linda Evangelista xuất hiện trên tạp chí People sau thời gian rời xa giới giải trí. Ảnh: People.

Linda Evangelista được tạp chí People chọn làm gương mặt ảnh bìa số phát hành tháng 2/2022. Cô chia sẻ với ấn phẩm về sự tái xuất này: "Tôi thích được đứng trên sàn catwalk. Tôi không thể sống trong sự trốn tránh, xấu hổ về bản thân nữa. Tôi không muốn một mình sống với nỗi đau. Cuối cùng thì tôi đã sẵn sàng để nói về việc này".

Thuộc số ít những người nổi tiếng can đảm đối diện với biến chứng thẩm mỹ, siêu mẫu cho rằng "dao kéo" hoặc các thủ thuật thẩm mỹ không xâm lấn không xấu, chỉ là do cô thiếu may mắn.

Theo Insider, các dịch vụ thẩm mỹ bùng nổ mạnh mẽ trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Viện phẫu thuật thẩm mỹ và chỉnh hình khuôn mặt Mỹ báo cáo rằng khoảng 70% các bác sĩ trong ngành tiếp nhận lượng khách tấp nập hơn so với năm đầu tiên khi dịch bệnh bùng phát.

Phương pháp thẩm mỹ được ưa chuộng

Deepak Dugar - bác sĩ thẩm mỹ ở Beverly Hills, California - cho biết nhu cầu nâng và chỉnh sửa mũi của các diễn viên, ngôi sao truyền hình thực tế đang tăng cao.

Anh vừa tiếp nhận ca thay dáng mũi mới cho một ngôi sao, nhưng người này yêu cầu giấu tên vì sợ công khai thông tin sẽ ảnh hưởng đến công việc. "Tôi hài lòng với chiếc mũi mới, chẳng ai biết tôi vừa trải qua ca phẫu thuật", cô nói.

Abby Lee Miller, cựu ngôi sao Dance Moms có hơn 4,1 triệu người theo dõi, chọn phương pháp hút mỡ dưới cánh tay. Lee Miller đã bước sang tuổi 57 và cô nhận thấy làn da có dấu hiệu chảy xệ.

Biên đạo múa và ngôi sao truyền hình Abby Lee Miller lựa chọn phương pháp hút mỡ dưới cánh tay. Ảnh: @abbyleemiller.

Trước đại dịch, khách hàng của bác sĩ Jay Calvert sợ hãi khi nghe đến phẫu thuật nâng cơ mặt. Song, đây là dịch vụ rất được ưa chuộng ở hiện tại. Tiến sĩ Michael Newman cho hay diễn viên trên 50 tuổi đổ xô đến viện thẩm mỹ ngay sau khi bộ phim họ đang tham gia bị dừng ghi hình.

Phương pháp trẻ hóa ngày càng được nhìn thấy ở những ngôi sao có độ tuổi trẻ hơn, từ 40 tuổi trở xuống, thậm chí còn có U30 - bác sĩ Jay Calvert tiết lộ. Và như thường lệ, anh không thể công khai danh tính khách hàng.

Trả lời phỏng vấn Insider, John Layke và Payman Danielpour - hai chuyên gia thẩm mỹ có tiếng ở bang California - cho biết bên cạnh các liệu pháp thẩm mỹ trên, không ít ngôi sao nhạc pop độ tuổi từ 20-30 đã quyết định nâng ngực vì muốn bản thân hấp dẫn hơn trên sân khấu, thảm đỏ.

Nghệ sĩ tin rằng đây là cơ hội tốt để họ thay đổi những điểm chưa hài lòng trên cơ thể. Ngoài che giấu danh tính bản thân, việc mang khẩu trang còn giúp nghệ sĩ che luôn các vết mổ, vết bầm sau phẫu thuật. Đặc biệt, khẩu trang trở thành vật bất ly thân đối với những ngôi sao thường xuyên bị paparazzi theo dõi.

Sao nam cũng dao kéo

Nhu cầu làm đẹp không chỉ ở phụ nữ. Paul Jarrod Frank, bác sĩ thẩm mỹ ở thành phố New York, nói rằng nam giới cũng xếp hàng dài để chờ đến lượt thăm khám và lên bàn phẫu thuật.

Cánh mày râu lựa chọn hút mỡ và Emsculpt - thủ thuật giúp làm thon gọn cơ thể, nâng mông và tăng cường cơ bắp. Thông thường, những sao nam muốn sở hữu cơ bắp 6 múi nhưng không đến phòng gym sẽ tiến hành phương pháp tốn kém này.

Từ New York cho đến Beverly Hills, tiến sĩ Ariel Ourian nhận định nhu cầu của nam giới như nhau. Họ thậm chí còn lựa chọn cách hút mỡ "độ nét cao", tạo hình cơ bụng 6 múi nhanh hơn các liệu trình thẩm mỹ phổ biến khác.

Ourian nhấn mạnh với phóng viên Insider: "Tôi đã thực hiện số lượng kỷ lục các ca phẫu thuật xâm lấn cho khách hàng nổi tiếng trong thời kỳ đại dịch này".

Chuyên gia thẩm mỹ tiết lộ nghệ sĩ nam lẫn nữ đều ưa chuộng phương pháp tạo hình cơ bụng. Ảnh: Insider.

Mặc dù đây là dịch vụ "hái ra tiền", các chuyên gia thẩm mỹ khuyến khích nghệ sĩ nam nên tập thể dục để tăng cường sức khỏe và đừng quá phụ thuộc vào "dao kéo", nếu không muốn chịu những biến chứng nguy hiểm về sau.

Bên cạnh đó, tiến sĩ Steve Fallek - chuyên gia trong ngành làm đẹp từng được chứng nhận ở New York và New Jersey - nhắc nhở mọi người nên hoài nghi về những bức ảnh khoe body mà người nổi tiếng đăng trên Instagram.

Fallek dẫn chứng ví dụ: "Một nữ diễn viên tên tuổi (giấu nghệ danh) chia sẻ về quá trình tập luyện gian khổ để sở hữu cơ bụng số 11 săn chắc. Nhưng thực tế, cô ấy đã sử dụng dịch vụ hút mỡ và điêu khắc vùng da bụng".

Rủi ro khi "dao kéo" giữa mùa Covid-19

Insider báo cáo vào thời điểm dịch Covid-19 mới bùng phát cuối năm 2019, trước khi có vaccine, người nổi tiếng đến trung tâm thẩm mỹ và chỉ dừng lại ở bước tư vấn. Họ lo lắng sức khỏe suy giảm nếu trong thời gian phẫu thuật và phục hồi chẳng may bị nhiễm bệnh.

Một số ngôi sao, nhất là những người lớn tuổi, còn sợ rằng quy trình "dao kéo" không đảm bảo an toàn theo quy định của bộ y tế.

Miller, người đã khỏe lại sau căn bệnh ung thư hạch Burkitt năm 2019, tự thấy bản thân can đảm khi làm thẩm mỹ trong mùa dịch. Trước khi gặp bác sĩ, cô đã xét nghiệm PCR âm tính và ký vào giấy cam kết. "Đây là quy trình cần thiết cho ca phẫu thuật. Thêm vào đó, tôi đặt niềm tin vào bác sĩ", Miller chia sẻ nhưng không tiết lộ đã chỉnh sửa bộ phận nào.

Tuy nhiên, không phải mọi ngôi sao đều có suy nghĩ và may mắn hoàn thành ca phẫu thuật một cách suôn sẻ như Miller. Tiến sĩ Michael Newman làm việc tại Beverly Hills tiết lộ có một nghệ sĩ đã dương tính với nCoV sau ca phẫu thuật. Cô phải cách ly với chồng và tự xoay sở với vết mổ.

Tương tự, tiến sĩ Ariel Ourian từng tiếp nhận trường hợp khách hàng mắc Covid-19 sau một tuần nâng mũi, người này là nam. Ourian chỉ có thể tái khám cho bệnh nhân khi anh có kết quả xét nghiệm âm tính sau vài tháng.

Thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ thời Covid-19 tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ảnh: Getty.

Vào tháng 1/2021, cộng đồng phẫu thuật thẩm mỹ tại Mỹ thương tiếc cho sự ra đi của Payman Simoni, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ chuyên môn cao của khu Beverly Hills. Simoni qua đời ở tuổi 50 sau khi nhiễm virus corona từ khách hàng đến cơ sở của anh để phẫu thuật môi.

Hiện tại, những trung tâm thẩm mỹ lớn nhỏ vẫn đối mặt với rủi ro khi một số ngôi sao từ chối tiêm vaccine. "Nhiều khách hàng của tôi cố tình tránh vaccine vì sợ sẽ ảnh hưởng đến năng suất làm việc - ví dụ như cô ca sĩ B", Alexander Zuriarrain - bác sĩ thẩm mỹ ở Miami - tiết lộ.