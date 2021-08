Rủi ro đằng sau những pha hành động mạo hiểm trên màn ảnh

Theo New York Post, chỉ trong 2 năm, Halle Berry đã bị gãy xương sườn 2 lần, mỗi lần 2 cái. Lần đầu là lúc đóng John Wick: Chapter 3 - Parabellum (2019), và lần sau do cô đánh đấm dữ dội trong vai nữ võ sĩ MMA ở phim Bruised (2021) nên chẳng may xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Ảnh: New York Post.