Rủ nhau vào Pub The Legend bán trái phép chất ma túy

Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Tiến Điệp (SN 1992, trú tại Tam Dương), Bùi Phương Nam (SN 2000, trú tại Vĩnh Yên) về hành vi mua bán trái phép ma túy.

Trước đó, khoảng 23h40 ngày 30/4, tại khu vực quán Pub The Legend ở phường Đống Đa (TP Vĩnh Yên), tổ công tác Công an TP Vĩnh Yên phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Tiến Điệp và Bùi Phương Nam đang có hành vi bán trái phép chất ma túy trong quán Pub The Legend.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 2,5194 g ma túy tổng hợp (gồm 0,7462 g ma túy “ke” và 1,7732 g ma túy “kẹo”, tiền và tang vật liên quan.

Nguyễn Tiến Điệp và Bùi Phương Nam tại cơ quan công an.

Cùng ngày, Công an TP Vĩnh Yên tiến hành kiểm tra hành chính quán Pub The Legend. Quá trình kiểm tra, quán Pub The Legend đang hoạt động có 26 khách và 7 nhân viên.

Tiến hành test nhanh ma túy, tổ công tác phát hiện 4 người dương tính với ma túy, đồng thời tạm giữ 5 bình khí N20 và một số vỏ bóng cười.