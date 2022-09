Rủ nhau thuê ôtô mang đi cầm cố rồi trốn sang Campuchia

Hai đối tượng rủ nhau thuê một số ôtô tự lái rồi đem đi cầm cố, sau đó bỏ trốn sang Campuchia hòng thoát tội.

Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan công an, ngày 16/10/2021, Phùng Văn Hậu và Đỗ Văn Hiếu (SN 1990, trú tại xã Thanh Trù, Vĩnh Yên) hẹn gặp nhau bàn bạc về việc đi thuê ôtô tự lái mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Sau đó, Hậu cùng Hiếu đi đến cửa hàng cho thuê ôtô tự lái trên địa bàn phường Tích Sơn (Vĩnh Yên) thuê xe Kia Morning với giá 500.000 đồng/ngày, thời gian thuê từ ngày 16/10 đến 21/10/2021. Sau khi ký kết hợp đồng và được giao xe, Hậu và Hiếu mang xe đi cầm cố được 50 triệu đồng và chia nhau tiêu hết.

Đối tượng truy nã Phùng Văn Hậu.

Với thủ đoạn tương tự, ngày 19/10/2021, Hậu và Hiếu tiếp tục đến cửa hàng cho thuê ôtô tự lái ở địa bàn phường Hội Hợp (Vĩnh Yên) thuê xe Toyota Vios, rồi mang đi cầm cố được 50 triệu đồng và cả hai chia nhau số tiền này. Sau đó, Hậu đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia bỏ trốn. Đến hạn hợp đồng không thấy Hậu và Hiếu trả xe, các chủ cửa hàng cho thuê ôtô tự lái đã trình báo cơ quan công an.

Căn cứ kết quả xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Phùng Văn Hậu và Đỗ Văn Hiếu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Hiếu ngay sau đó đã bị Công an TP Vĩnh Yên bắt tạm giam, còn Hậu bị Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên ra quyết định truy nã ngày 11/8/2022.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 23/9, Hậu từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh khi đến địa phận huyện Bến Cầu đã bị tổ công tác bắt giữ.