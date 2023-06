Rủ nhau ôm 10 bánh heroin qua biên giới trong đêm khuya

Bắt quả tang nghi phạm vận chuyển trái phép 3 bánh heroin

Ngày 16/6, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, Công an huyện Mường Tè vừa bắt quả tang Lỳ Go Hừ đang vận chuyển trái phép 3 bánh heroin.