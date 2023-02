Rủ nhau đi trả thù, 3 thanh thiếu niên bị khởi tố

Trong đêm, nhóm 3 thanh thiếu niên ở An Giang đã cầm hung khí tìm đối phương trả thù và đánh, chém nạn nhân dẫn đến thương tích 34%.

Ngày 18/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hên (17 tuổi), Huỳnh Thuận An (18 tuổi) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Cùng tội danh trên, cơ quan điều tra khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Quốc Bảo (15 tuổi, cùng ở huyện Phú Tân).

Huỳnh Thuận An (bên trái) và Nguyễn Văn Hên. Ảnh: Nghiêm Túc.

Theo kết quả điều tra, tối 1/10/2022, Hên, An và Bảo có hẹn gặp bạn tại quán nhậu ở địa phương. Cả 3 đến nơi, thì thấy Nguyễn Văn Nhi (30 tuổi, ở cùng địa phương) cũng đang ngồi nhậu trong quán.

Nhi nhớ lại chuyện mâu thuẫn với An, nên cả hai xảy ra cự cãi. Nhi cầm ghế nhựa đánh An, nhưng mọi người can ngăn. Sau đó, nhóm của An ra về.

Đến 22h cùng ngày, An rủ Hên và Bảo quay lại tìm Nhi đánh trả thù. Cả 3 mang theo hung khí đi đến lò sấy ở xã Phú Xuân thì gặp Nhi.

Sau vài lời thách thức, An, Hên và Bảo cầm hung khí xông vào đánh đối phương. Nhi cầm hung khí chống trả và bị nhóm của An đánh và chém nhiều nhát gây thương tích.

Sau khi gây án, An, Hên và Bảo lên xe máy về nhà. Nhi được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là 34%.

Theo cảnh sát, An và Hên còn bị khởi tố bị can trong vụ án khác cùng về tội Cố ý gây thương tích.