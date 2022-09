Rủ người yêu mua tiết lợn dựng màn kịch bị bắt cóc để tống tiền mẹ đẻ

Không vay được tiền để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, nam thanh niên đã cùng người yêu dựng màn kịch bị bắt cóc để tống tiền chính mẹ đẻ mình.

Khoảng 21h ngày 18/9, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Ba Vì, Hà Nội, nhận được đơn trình báo của bà Phùng Thị M. (trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì) về việc khoảng 17h ngày 18/9, tài khoản mạng xã hội đã nhắn tin cho bà M. với nội dung con trai bà là Đào Minh H., SN 1988 đang bị “xã hội đen” bắt giữ, đánh đập.

Tin nhắn được gửi kèm theo hình ảnh của H bị trói, chảy máu ở vùng mặt và đe dọa, uy hiếp bà M. phải chuyển số tiền 130 triệu đồng cho chủ nợ, nếu không H. sẽ bị chặt ngón tay và giết.

Lo sợ an toàn của con trai, bà M. đã đến cơ quan công an trình báo. Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, cấp bách, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Ba Vì đã tập trung lực lượng, tổ chức xác minh điều tra.

Tin nhắn được gửi tới bà M. với hình ảnh H. bị trói, đánh đập, mặt có vết máu.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 16h ngày 19/9, sau 19 giờ nhận được tin trình báo, Công an huyện Ba Vì đã tìm thấy Đào Minh H. đang ở một mình tại phòng trọ do Hoàng thuê ở xã Yên Giá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Thời điểm được tìm thấy, H. vẫn bình yên vô sự, không bị trói, giữ hay có bất kỳ thương tích nào trên cơ thể.

Quá trình làm việc, Đào Minh H. khai nhận do không tìm được việc làm nên xin gia đình đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Ngày 12/9, H. vay mẹ là bà M. số tiền 50 triệu đồng để nộp phí, nhưng bà không cho vì không muốn con đi xuất khẩu lao động.

Không có tiền, nam thanh niên này bèn rủ người yêu là Trần Thị P. (SN 1989, trú tại xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) dựng màn kịch bị bắt cóc, đánh đập để tống tiền mẹ đẻ.

H. và P. ra chợ mua tiết lợn giả làm máu người rồi quay về phòng trọ. Tại đây, H. ngồi trên ghế nhựa, giả vờ đưa tay ra sau trong tư thế bị trói rồi bảo P. bôi tiết lợn lên mặt. “Hóa trang” xong, P. dùng điện thoại chụp ảnh người yêu rồi gửi cho bà M., giả mạo việc H. bị chủ nợ bắt giữ, đánh đập thương tích để ép bà chuyển số tiền 130 triệu đồng.

Công an huyện Ba Vì đang tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm Đào Minh H., Trần Thị P..