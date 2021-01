Rủ người phụ nữ đến nhà nghỉ rồi gây án

Linh làm quen với một người phụ nữ 35 tuổi rồi rủ người này đến nhà nghỉ tâm sự. Tại đây, Linh dùng dao đâm nạn nhân, sau đó tự vẫn.

Ngày 29/1, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Phương Linh (30 tuổi, ở xã Phong Hòa, huyện Lai Vung) về tội Giết người.

Theo cảnh sát, cuối năm 2020, Linh buồn chuyện tìm cảm nên mua dao về với ý định tự vẫn. Trước khi thực hiện ý định này, anh ta đi uống cà phê. Tại đây, Linh làm quen với một người phụ nữ 35 tuổi.

Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phước Thanh.

Sau khi nói chuyện, Linh rủ người này đến nhà nghỉ tâm sự. Tại đây, Linh bất ngờ lấy dao đâm nạn nhân rồi tự vẫn.

Chủ nhà nghỉ phát hiện và đưa cả hai đến bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, không ảnh hưởng đến tính mạng. Linh cũng được điều trị hồi phục và bị cảnh sát khởi tố, bắt tạm giam.

Tại trụ sở công an, bị can cho rằng nạn nhân giống người phụ nữ lợi dụng chuyện tình cảm để lừa tiền. Do đó, Linh đã nảy sinh ý định rủ nạn nhân đến nhà nghỉ tâm sự, sau đó gây án giết người.