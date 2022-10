Rủ đồng nghiệp về phòng trọ nhậu rồi lấy trộm tài sản

Sau tiệc nhậu, lợi dụng các chiến hữu ngủ say, Thanh đã lấy hết tài sản của nạn nhân đem cất giấu rồi giả trình báo bị trộm mất.

Ngày 3/10, Công an phường Tân Đông Hiệp (Công an TP Dĩ An, Bình Dương) đã bàn giao đối tượng Trần Ngọc Thanh (29 tuổi, quê Ninh Thuận) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Dĩ An tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Thanh và Hoàng Văn Thái (22 tuổi, quê Bình Phước) quen biết nhau lúc cùng hành nghề xe ôm công nghệ. Khoảng 22h ngày 28/9, Thanh rủ Thái, Phạm Huyền Nguyên Hạo (21 tuổi, quê Bình Thuận) và Ngô Văn Tuyên (19 tuổi, quê Bình Thuận) đến phòng trọ của mình ở KP Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, nhậu và ngủ tại phòng trọ của Thanh.

Đối tượng Trần Ngọc Thanh bị tạm giữ.

Lúc này, thấy các nạn nhân đã ngủ say, Thanh đã lấy xe máy của Thái, 2 điện thoại, 2 ví tiền của Thái và Hạo rồi lấy xe máy của mình đem đi cất giấu ở nơi khác, sau đó đón xe ôm trở về lại phòng trọ giả vờ ngủ tiếp.

Đến 11h ngày 29/9, cả nhóm thức dậy thì phát hiện tài sản bị mất, nên đến Công an phường Tân Đông Hiệp trình báo sự việc. Qua sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Tân Đông Hiệp xác định Trần Ngọc Thanh là thủ phạm gây ra vụ trộm trên, nên tiến hành thu hồi tang vật phục vụ công tác điều tra.