Rủ bé gái đi nhậu rồi xâm hại tình dục

Hồ Tấn Thành (20 tuổi) rủ bé gái 15 tuổi ở cùng huyện đến nhà người quen nhậu, sau đó nhiều lần xâm hại tình dục nạn nhân.

Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Tấn Thành (20 tuổi, ở huyện Chợ Mới) điều tra về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra, qua mạng xã hội, Thành quen bé gái 15 tuổi ở cùng huyện. Trưa 21/2, Thành rủ bé gái cùng với một số người bạn đi nhậu xã Kiến Thành.

Thành bị cảnh sát bắt tạm giam để điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Sau khi nhậu xong, Thành dụ dỗ bé gái vào nhà nghỉ ở huyện Chợ Mới, để tâm sự. Tại đây, Thành đã nhiều lần xâm hại tình dục bé gái.

Gia đình thấy bé gái rời khỏi nhà đến chiều vẫn chưa về nên tổ chức tìm kiếm. Gia đình sau đó phát hiện Thành đang chở bé gái và nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên báo cảnh sát.

Quá trình làm việc với cảnh sát, Thành thừa nhận hành vi phạm tội.