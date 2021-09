Rosé nổi bật ở Tuần lễ thời trang Paris

Bộ sưu tập Saint Laurent Xuân - Hè 2022 tập trung vào việc cắt may theo phong cách nam tính của Paloma Picasso. Những chiếc áo khoác với phần vai rộng cần hàng tháng trời để hoàn thiện. Không đi theo xu hướng áo khoác quá khổ, Vaccarello cho mọi người thấy thế nào là một chiếc áo khoác được cắt may tốt với phần đệm vai tôn dáng. Áo khoác có kiểu may này có thể mặc kèm quần jeans lưng cao, quần vải thun ôm sát, hoặc được biến tấu thành áo liền quần. Ảnh: Saint Laurent.