Rosé mặc toàn đồ cao cấp nghìn USD trong MV 'On the ground'

Tài biến tấu trang phục của stylist nhóm nhạc nhà YG lâu nay luôn khiến fan bất ngờ. Bộ đồ thứ 2 Rosé mặc được kết hợp với chi tiết phao phồng giống trong MV How you like that. Thiết kế bodysuit này của David Koma, có giá 1.760 USD . Ảnh: BlackPink, David Koma.