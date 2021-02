Rosé được khen ngợi với màn trình diễn ca khúc đơn đầu tiên

Cũng theo YG Entertainment, việc phát hành bản b-side GONE là do cá nhân Rosé yêu cầu được biểu diễn cho người hâm mộ ca khúc mới trước ngày phát hành album. Và sau nhiều cân nhắc, công ty đã đồng ý. GONE vừa cho thấy sự khác biệt so với âm nhạc của BlackPink vừa làm nổi bật thế mạnh giọng hát của Rosé.