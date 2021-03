Rosé (BlackPink) vượt qua kỷ lục của Sơn Tùng

Với MV "On The Ground" ra mắt trưa 12/3, Rosé trở thành nghệ sĩ solo có lượt xem công chiếu cao nhất thế giới.

Ngày 12/3, Rosé chính thức ra mắt với tư cách ca sĩ solo. Thành viên nhóm BlackPink phát hành đĩa đơn R cùng ca khúc chủ đề On The Ground. MV của On The Ground được ra mắt bằng hình thức công chiếu. Lượt xem cao nhất khi công chiếu của On The Ground là 1,2 triệu.

Với thành tích này, Rosé chính thức vượt qua Có chắc yêu là đây của Sơn Tùng để trở thành nghệ sĩ solo có MV công chiếu đạt lượt xem cao nhất thế giới. Có chắc yêu là đây của Sơn Tùng ra mắt tháng 5/2020 đạt 901.000 lượt xem lúc công chiếu. Nếu tính tổng ca sĩ solo lẫn nhóm nhạc, BTS đang nắm giữ kỷ lục MV có lượt công chiếu cao nhất thế giới nhờ Life Goes On (3,1 triệu lượt).

MV On The Ground đạt lượt xem lớn.

On The Ground thuộc thể loại pop, rock được đồng sản xuất bởi Teddy, 24, Jorgen Odegard, ojivolta và Jon Bellion. Bài hát có phần lời hoàn toàn bằng tiếng Anh với giai điệu cuốn hút. Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng giai điệu bài hát thiếu cao trào, khó thành công tại thị trường nội địa. Hình ảnh MV được đầu tư với nhiều bối cảnh, góc máy đẹp. Nhan sắc và thần thái của thành viên nhóm BlackPink được khen ngợi.

Rosé sẽ tham gia chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon vào ngày 16/3. Tại đây, nữ ca sĩ lần đầu biểu diễn ca khúc On The Ground.