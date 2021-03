Rosé (BlackPink) tham gia The Kelly Clarkson Show

Rosé là nghệ sĩ solo đầu tiên của Kpop làm khách mời trong chương trình The Kelly Clarkson Show. Cô đang quảng bá album đầu tay mang tên "R".

Ngày 27/3, YG Entertainment xác nhận Rosé làm khách mời trong chương trình trò chuyện nổi tiếng của Mỹ là The Kelly Clarkson Show vào tuần tới. Một số nhóm nhạc Kpop từng xuất hiện trên The Kelly Clarkson Show, nhưng Rosé là nghệ sĩ solo đầu tiên làm khách mời trong chương trình phát trên kênh NBC.

Rosé xuất hiện trong tập phát sóng ngày 29/3 của The Kelly Clarkson Show. Tại đây, cô chia sẻ về màn ra mắt thành công với album đầu tiên R thông qua những câu hỏi phỏng vấn của người dẫn chương trình Kelly Clarkson

Trước đó, Rosé xuất hiện trên The Tonight Show Starring Jimmy Fallon và lần đầu biểu diễn ca khúc solo đầu tay On The Ground trên sóng truyền hình Mỹ.

Rosé tham gia chương trình của Mỹ để quảng bá bài hát mới.

Ngày 12/3, Rosé chính thức ra mắt với tư cách ca sĩ solo bằng cách phát hành đĩa đơn R cùng ca khúc chủ đề On The Ground. MV của On The Ground được ra mắt bằng hình thức công chiếu và đạt lượt xem cùng lúc cao nhất là 1,2 triệu.

On The Ground thuộc thể loại pop, rock được đồng sản xuất bởi Teddy, 24, Jorgen Odegard, ojivolta và Jon Bellion. Bài hát có phần lời hoàn toàn bằng tiếng Anh với giai điệu cuốn hút. Sau đó, thành viên nhóm BlackPink biểu diễn ca khúc trên một số chương trình âm nhạc. Tuy nhiên, phản ứng khán giả dành cho tiết mục của nữ ca sĩ không tích cực. Họ nhận xét Rosé ép giọng khiến bài hát trở nên khó nghe. Phong cách biểu diễn của cô cũng được đánh giá nhạt nhòa, kém thu hút.