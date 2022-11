Rosé (BlackPink) gợi cảm ở tuổi 25

Rosé ra mắt với tư cách là thành viên của BlackPink vào năm 2016, đảm nhận vai trò hát chính. Ca sĩ sinh năm 1997 được khán giả chú ý từ trước với phần thể hiện giọng hát của mình qua bài hát Without you trong mini album One of a Kind của G-Dragon vào năm 2012. Dù không để lộ tên nhưng rất nhiều người dành lời khen cho Rosé. Cô được nhận xét có chất giọng lạ và độc đáo nhất nhì Kpop.