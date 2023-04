Rosé (BlackPink) diện trang phục táo bạo

Ngày 15/4, tạp chí GQ Hàn Quốc cho biết Rosé (BlackPink) là nhân vật trang bìa số tháng 5. Nữ thần tượng tạo dáng gợi cảm trong các thiết kế từ Saint Laurent.

Các bức hình được tạp chí GQ Hàn Quốc chia sẻ kèm dòng chú thích: "Niềm tin vào bản thân tạo nên sức mạnh giúp cô ấy vững bước. Ánh mắt của Rosé trên trang bìa tạp chí rất thẳng thắn và tự tin".

Khoảnh khắc Rosé diện đầm cúp ngực gây chú ý. Khoác lên mình trang phục gợi cảm, nữ thần tượng khoe khéo vòng eo thon gọn. Trong các hình ảnh khác, thành viên nhóm BlackPink tạo dáng cá tính khi diện đầm chấm bi với điểm nhấn là cầu vai cứng cáp và áo khoác của nhà mốt Pháp.

Những bức hình được chia sẻ trước khi Rosé trình diễn trên sân khấu của Coachella 2023 với các thành viên nhóm BlackPink. Buổi trình diễn đầu tiên của nhóm diễn ra vào ngày 15/4 tại Empire Polo Club ở Indio, California.

Gần đây, Rosé gây chú ý khi vướng phải tin sử dụng chất cấm. Bức hình do Riccardo Tisci chia sẻ thu hút sự chú ý. Dân mạng cho rằng trên bàn có nhiều dụng cụ cho thấy những nhân vật trong bức ảnh bao gồm thần tượng sinh năm 1997 đã dùng chất cấm.

Trước việc tin tức ngày càng lan rộng, YG Entertainment phủ nhận tin Rosé sử dụng chất cấm. Công ty cho biết sẽ có hành động pháp lý mạnh mẽ với những người lan truyền thông tin sai sự thật, gây tổn hại danh dự của nghệ sĩ. Tờ Star News có bài viết minh oan cho Rosé. Bài viết chỉ ra rằng gạch trắng trên bàn ăn là kệ đỡ. Vệt trắng trong gạt tàn thực chất là họa tiết của đá cẩm thạch.

Rosé (1997) tên thật là Park Chae Young, sinh ra tại New Zealand. Cô có thời gian sinh sống ở Melbourne. Nữ thần tượng vượt qua buổi thử giọng của YG Entertainment tại Sydney vào năm 2012. Rosé ra mắt với tư cách một thành viên của nhóm BlackPink sau 4 năm thực tập.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định Rosé khẳng định tài năng ở mảng âm nhạc và có sức ảnh hưởng trong giới thời trang. Cô đang là đại sứ thương hiệu của nhiều nhãn hàng cao cấp.

6 cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.