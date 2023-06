Rooney từ chối giải cứu Lingard

HLV Wayne Rooney của D.C. United thừa nhận không có kế hoạch tuyển mộ đàn em Jesse Lingard trong thời gian tới.

Rooney không xem Lingard là nhân tố phù hợp với đội.

"Thương vụ Lingard à? Tôi không biết thông tin tuyển mộ cậu ấy đến từ đâu. Nhưng CLB không có hứng thú ở phi vụ này", Rooney chia sẻ hôm 25/6.

Lingard rời Nottingham Forest sau mùa 2022/23. Cựu sao MU có đóng góp ít ỏi khi chỉ thi đấu 20 trận ở mùa vừa qua nhưng nhận mức lương cao nhất đội (150.000 bảng mỗi tuần). Hiện Lingard chưa tìm được bến đỗ mới.

Lần gần nhất Lingard chơi trọn vẹn 90 phút là vào tháng 8/2022 ở trận thắng 1-0 trước West Ham. 3 trận ra sân gần nhất, cựu sao MU thi đấu vỏn vẹn 60 phút. Trong 17 trận tại Premier League mùa này, Lingard có trung bình 0,2 cú sút mỗi trận, một con số quá thấp.

Lingard trưởng thành từ lò đào tạo của MU và có hơn 200 lần ra sân cho đội bóng chủ sân Old Trafford. Rooney đã sát cánh với Lingard 6 năm tại MU trước khi anh rời CLB vào năm 2017. Tiền vệ người Anh hướng đến việc sang Mỹ chơi bóng và phát triển công việc kinh doanh của bản thân. Tiền vệ 30 tuổi này đang sở hữu một đội e-Sports, thương hiệu thời trang riêng và một công ty truyền thông tên One Touch Entertainment. Trụ sở của One Touch Entertainment đang được đặt tại Los Angeles, Mỹ.

Năm 2021, Rooney từng lên tiếng khen ngợi đàn em: "Lingard là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy đã thi đấu tốt ở West Ham dưới dạng cho mượn. Lingard đã trải qua một giai đoạn khó khăn nhưng cậu ấy đã vượt qua. Lingard đã chơi tốt khi được đem cho mượn và điều đó có thể giúp vực dậy sự nghiệp của cậu”.

Rooney đang dẫn dắt D.C. United và xếp thứ 9 khu vực phía Đông (Eastern Conference) ở giải MLS. Nếu duy trì vị trí hiện tại, CLB này sẽ có suất dự play-off.

