Rooney: 'Ngẩng cao đầu lên Kane'

"Thật đau lòng nhưng cũng tự hào vì cách các cầu thủ đã cống hiến ở giải đấu này. Họ nên tự hào. Chúc mừng Harry Kane đã san bằng kỷ lục của tôi. Cậu ấy sẽ sớm phá kỷ lục thôi và tôi không nghĩ ra ai xứng đáng hơn để trở thành kỷ lục gia mới. Ngẩng cao đầu lên Kane", Rooney chia sẻ.

Rạng sáng 11/12 (giờ Hà Nội), tuyển Anh nhận trận thua trước Pháp ở tứ kết World Cup 2022. Kane có một pha ghi bàn từ chấm phạt đền để cân bằng tỷ số 1-1 cho "Tam Sư". Sau đó, ở thời điểm bị dẫn 1-2, tuyển Anh được hưởng thêm một quả phạt đền nhưng lần này, Kane lại thực hiện hỏng.

Theo Opta, Kane đã có 53 bàn cho tuyển Anh, cân bằng thành tích của Rooney. Hai cầu thủ này chia nhau vị trí số một trong danh sách ghi nhiều bàn nhất lịch sử "Tam Sư". Kane mất 80 trận để làm được điều này trong khi Rooney cần đến 120 trận. Ở tuổi 29, Kane vẫn còn nhiều cơ hội để nâng cao thành tích.

Ngoài Rooney, Jordan Henderson, đồng đội của Kane ở tuyển Anh, cũng lên tiếng bảo vệ tiền đạo Tottenham. Anh nói: "Tôi không biết Kane đã ghi bao nhiêu bàn từ chấm phạt đền cho đội rồi. Bàn đầu tiên và cũng như nhiều bàn khác để chúng tôi có mặt ở đây (tứ kết World Cup). Cậu ấy sẽ mạnh mẽ hơn".

"Kane là tiền đạo đẳng cấp thế giới, là đội trưởng của tuyển Anh. Chúng tôi sẽ không có mặt ở đây nếu không có Kane", Henderson khẳng định.

Với trận thua Pháp, tuyển Anh còn nhận một "kỷ lục" buồn. Họ có 7 lần bị loại ở tứ kết World Cup, nhiều nhất lịch sử giải đấu.

