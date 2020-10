Rộng cửa cho thí sinh khi tuyển bổ sung

Nhiều trường đại học sẽ xét tuyển bổ sung từ ngày 15/10. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước có gần 50% trường, ngành chưa tuyển đủ chỉ tiêu.

Học viện An ninh Nhân dân là cơ sở đào tạo phải tuyển bổ sung số lượng chỉ tiêu lớn nhất trong các trường thuộc khối công an với 95 chỉ tiêu.

Trong đó, 94 chỉ tiêu cho ngành Nghiệp vụ an ninh tuyển thí sinh nam ở miền Bắc và các địa phương Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lăk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Ngành An toàn thông tin tuyển bổ sung 1 chỉ tiêu nam các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị trở vào).

Năm 2020, Học viện An ninh được phép tuyển 508 chỉ tiêu nam cho ngành Nghiệp vụ an ninh. Như vậy, kết thúc đợt 1, ngành này mới tuyển được hơn 80%.

Đối tượng đăng ký xét tuyển bổ sung là thí sinh có trong danh sách sơ tuyển của Bộ Công an chưa trúng tuyển đại học tại các học viện, trường công an, chưa xác nhận nhập học các đại học ngoài ngành công an. Thí sinh cần đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào và tiêu chuẩn học lực theo quy định của Bộ Công an.

Học viện Chính trị Công an Nhân dân xét tuyển bổ sung 28 chỉ tiêu nhóm ngành Xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Cụ thể, trường tuyển 12 thí sinh nam ở khu vực phía Bắc, 16 thí sinh nam ở khu vực phía Nam.

Trường xét tuyển theo tổ hợp A1, C3, D1. Năm nay, ngành này của học viện được tuyển 42 chỉ tiêu nam. Như vậy, kết thúc đợt 1 tuyển sinh, ở khu vực phía Bắc, mới tuyển được 9 chỉ tiêu, phía Nam 5 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ 33%.

Thí sinh vẫn còn nhiều cơ hội xét tuyển bổ sung. Ảnh: Diệp An.

Đại học An ninh Nhân dân xét tuyển bổ sung 16 chỉ tiêu (chỉ xét tuyển thí sinh nam). Trong đó, khối ngành Nghiệp vụ an ninh tuyển thêm 12 chỉ tiêu (tổ hợp A1, C3, D1).

Ngành Y gửi đào tạo xét tuyển bổ sung 4 chỉ tiêu theo khối B. Đại học Cảnh sát Nhân dân xét tuyển bổ sung 2 chỉ tiêu cho ngành Nghiệp vụ cảnh sát (mỗi chỉ tiêu cho từng tổ hợp C3, D1). Đại học Phòng cháy Chữa cháy xét tuyển đại học hệ chính quy ngoài ngành công an bổ sung đợt 1 năm 2020.

Đối tượng xét tuyển là thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, đã tốt nghiệp THPT hoặc đủ điều kiện tốt nghiệp THPT. Trường xét tuyển theo tổ hợp A0 (Toán, Vật lý, Hóa học).

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có điểm xét tuyển thuộc tổ hợp xét tuyển (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) đạt từ 13 trở lên và không có môn thi nào thuộc tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống. Chỉ tiêu đào tạo ngoài ngành của Đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2020 là 150.

Đại tá Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an, cho biết khi xét tuyển, có tỷ lệ ảo nhất định và một số vấn đề khác; sau khi các trường kết thúc tuyển sinh, Cục sẽ đánh giá cụ thể để tìm nguyên nhân.

Gần 50% trường, ngành chưa tuyển đủ chỉ tiêu

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, hiện cả nước có gần 50% trường, ngành chưa tuyển đủ chỉ tiêu.

Bộ GD&ĐT quy định, trường tuyển thiếu chỉ tiêu có thể xem xét tuyển sinh bổ sung từ sau ngày 14/10 đến hết năm 2020, mức điểm nhận hồ sơ không thấp hơn mức điểm trúng tuyển đợt 1.

Các chuyên gia tuyển sinh cho rằng, với các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh cần cập nhật thông tin tuyển sinh của các trường mà mình có nguyện vọng theo học để nộp hồ sơ.

Các đợt xét tuyển bổ sung sẽ không có một cơ sở dữ liệu chung như ở đợt 1 mà mỗi trường sẽ đưa ra các quy định và thời hạn khác nhau.

Ngoài ra, thí sinh có thể cân nhắc cơ hội tuyển sinh vào các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, trong đó xem xét các điều kiện về ngoại ngữ, mức học phí khi tham gia xét tuyển vào các chương trình này.