Ronaldo xây dựng biệt thự 28 triệu bảng làm nơi ở khi giải nghệ

Theo The Sun, Ronaldo cũng đang chuẩn bị xây dựng khu phức hợp gồm 88 căn hộ mang tên Pestana Residences CR7. Chung cư dự kiến sẽ xây trên mảnh đất Ronaldo sở hữu tại Praia Formosa (Bồ Đào Nha). Công việc xây dựng dự kiến bắt đầu từ tháng 5/2023.

Theo The Sun, ĐT Brazil đang lên kế hoạch đổi ba trong số năm ngôi sao trên áo đấu World Cup của họ thành hình trái tim để tri ân Pele.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019