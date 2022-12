Ronaldo vẫn được chú ý dù ngồi dự bị

Tương tự trận gặp Thụy Sĩ ở vòng 1/8, truyền thông tiếp tục dành sự ưu ái cho siêu sao sinh năm 1985. Số lượng phóng viên hướng máy ảnh về khu kỹ thuật của Bồ Đào Nha nhiều hơn hẳn so với số phóng viên chụp hình các cầu thủ đá chính.

Bồ Đào Nha tạo ra 2 cơ hội ngon ăn, đều sau pha dứt điểm của Joao Felix. Chỉ có tài năng của Yassine Bounou cộng với chút may mắn mới giúp Morocco tránh khỏi bàn thua.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019