Ronaldo và thú chơi đồng hồ trăm nghìn USD

Trong dịp đến Qatar dự World Cup 2022, Ronaldo sử dụng mẫu đồng hồ Epic X "Flight Of CR7". Sản phẩm của Jacob & Co. có lớp vỏ bằng vàng hồng 18K, vòng bezel đính 26 viên kim cương cắt dáng baguette. Thiết bị được sản xuất giới hạn 100 mẫu, trị giá 145.000 USD . Ảnh: The Sun.