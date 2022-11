Ronaldo và Messi đã trở thành siêu sao như thế nào

Cả trong lẫn ngoài sân cỏ, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đều là những siêu sao, cùng nhau tạo ra cuộc cạnh tranh vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá.

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi tạo nên cuộc cạnh tranh đặc biệt trong và ngoài sân cỏ. Ảnh: France Football.

Gần sát kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, cuộc phỏng vấn của Ronaldo trên truyền hình tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội. Việc đó càng khiến cho quyển sách Messi vs. Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World’s Game vừa phát hành vào đầu tháng 11 nhận được nhiều chú ý.

Biến bóng đá thành môn thể thao cá nhân

Trong quyển sách Messi vs. Ronaldo: One Rivalry, Two Goats, and the Era That Remade the World's Game (phát hành đầu tháng 11), các tác giả Joshua Robinson và Jonathan Clegg, những phóng viên thể thao của Wall Street Journal đã kể lại câu chuyện đan xen về Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, sự cạnh tranh của họ diễn biến như thế nào từ sân cỏ đến ngành công nghiệp thể thao và quảng cáo trị giá hàng tỷ USD.

Cuốn sách mở đầu với chi tiết hai cầu thủ ngồi với vẻ lúng túng trong một nhà hát Opera tại Thụy Sĩ. Đó là Lionel Messi với mái tóc bồng bềnh, khoác trên người bộ vest sẫm màu và Cristiano Ronaldo với đôi khuyên kim cương ở tai, mặc một bộ tuxedo.

Họ ngồi thừ ra, trông giống những cậu học sinh bị phạt. Không ai muốn ngồi lại nhưng cũng không được phép rời đi. Lý do đến từ chiếc ghế trống ở giữa họ. Một người vừa rời vị trí để bước lên sân khấu, nhận chiếc cup cá nhân.

Hôm đó, tại gala trao giải Cầu thủ xuất sắc năm của FIFA 2007, cả 2 chứng kiến vinh dự thuộc về một cầu thủ người Brazil có tên Ricardo Izecson dos Santos Leite, hay gọi tắt là Kaká.

Theo các tác giả, đêm trao giải tại Zurich hóa ra là một bước ngoặt của bóng đá thế giới. Không ai ngờ rằng Messi và Ronaldo sắp biến bóng đá thành môn thể thao của cá nhân trong chặng đường 15 năm tiếp theo.

Trong hàng chục năm, các giải thưởng trở thành cuộc cạnh tranh nội bộ giữa Messi và Ronaldo. Ảnh: Getty Images.

“Điều không ai đoán trước được ở Zurich đêm đó là những chàng trai về nhì và ba sắp biến bóng đá thành một môn thể thao cá nhân. Các lễ trao giải sẽ trở thành đấu trường riêng, ngay từ khi Messi và Ronaldo bắt đầu giành được”, Joshua Robinson và Jonathan Clegg viết.

Trong 10 năm liên tục, họ thay phiên nhau giữ danh hiệu Cầu thủ xuất sắc năm của FIFA. Nếu không phải Cristiano Ronaldo thì Lionel Messi là người nhận giải. Ngay cả vị trí thứ 2 cũng không có ai khác ngoài họ, ngoại trừ năm 2010.

Đó là năm đầu tiên giải thưởng Cầu thủ xuất sắc năm của FIFA và Quả bóng vàng châu Âu hợp nhất thành Quả bóng vàng FIFA. Messi vẫn nhận giải nhưng Ronaldo không nằm trong top 3.

Sau 2018, cuộc cạnh tranh giải thưởng không còn là câu chuyện nội bộ của 2 siêu sao. Tuy nhiên, họ vẫn đều đặn xuất hiện trong đề cử và danh tiếng chưa hề giảm sút, cho dù có đạt giải thưởng hay không.

Không chỉ là bóng đá

Đối với hàng triệu người trên thế giới “Messi hay Ronaldo?” không chỉ đơn giản là một cuộc tranh luận trong phòng họp, hay một lời khẳng định của người hâm mộ, mà còn là một tuyên bố về triết lý, giá trị, về nền bóng đá toàn cầu hiện đại và tương lai của nó.

Bìa sách Messi vs. Ronaldo : One Rivalry, Two Goats, and the Era That Remade the World's Game. Ảnh: Twitter.

Dựa trên hàng chục cuộc phỏng vấn trực tiếp, tập hợp các bài viết trong nhiều năm, Messi vs. Ronaldo: One Rivalry, Two Goats, and the Era That Remade the World's Game mô tả chi tiết cuộc cạnh tranh của 2 siêu sao đã thay đổi mãi mãi cả các trận đấu trên sân cỏ lẫn hoạt động kinh doanh của bóng đá thế giới.

Quyển sách đi sâu vào cuộc sống của mỗi cầu thủ, từ phòng thay đồ, các buổi họp báo đến những nơi họ được rèn giũa kĩ năng và tiết lộ những câu chuyện bên ngoài sân cỏ.

Từ xuất phát điểm trái ngược nhau đến quá trình hoạt động nghề nghiệp và danh tiếng khác biệt, những cầu thủ vĩ đại này xây dựng thành công của họ trên con đường đối lập. Tuy nhiên, mỗi người, theo cách thức riêng, đều mang đến câu chuyện hấp dẫn về chiến thắng và sự xuất sắc của họ.

Nhìn chung, câu chuyện của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi thể hiện sự phát triển vượt bậc của bóng đá quốc tế, truyền thông xã hội đã cách mạng hóa tầm ảnh hưởng của những người nổi tiếng trong thể thao.

World Cup 2022 gần như chắc chắn sẽ là lần cuối cùng 2 nhân vật này góp mặt vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Messi vs. Ronaldo: One Rivalry, Two Goats, and the Era That Remade the World's Game đưa ra một góc nhìn sâu sắc về di sản do họ tạo ra, cùng những tác động theo nhiều chiều hướng khác nhau.

Không đơn thuần là quyển sách ghi chép lại thành tích của những cầu thủ vĩ đại này, đây thực sự là tiểu sử về một kình địch, cuộc cạnh tranh đã trở thành lăng kính quan trọng để hiểu về quá khứ, hiện tại và tương lai của bóng đá toàn cầu.