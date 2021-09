Ronaldo và Lingard ghi bàn giúp Man United thắng ngược West Ham

Man United bị dẫn trước, nhưng vẫn giành thắng lợi 2-1 trước West Ham ở vòng 5 Premier League tối 19/9 (giờ Hà Nội).

Man Utd bị dẫn trước sau tình huống ghi bàn may mắn của Said Benrahma ở phút 30. Chỉ 5 phút sau, siêu sao Cristiano Ronaldo đã lên tiếng để giúp MU đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bước sang hiệp 2, "Quỷ đỏ" có vài cơ hội, nhưng phải chờ đến phút 89 mới có bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 89 do công của cầu thủ vào sân thay người Jesse Lingard.

Kịch tính được đẩy lên ở những phút bù giờ. Luke Shaw mắc sai lầm trong vùng cấm khiến MU chịu quả phạt đền ở phút 90+3. HLV David Moyes tung Mark Noble vào sân chỉ để đá phạt đền, nhưng lão tướng 34 tuổi lại không thể thắng De Gea từ cự ly 11 m. Trận đấu trên sân Olympic London khép lại với thắng lợi 2-1 dành cho đội khách.

MU chật vật giành 3 điểm trước West Ham. Ảnh: Reuters.

MU giành 3 điểm, nhưng lối chơi lại bộc lộ quá nhiều sự bất ổn, đặc biệt là hàng tiền vệ. Sau vòng 1 thi đấu ấn tượng, Fred "hiện nguyên hình" là mắt xích yếu nhất ở đội hình "Quỷ đỏ". Cầu thủ người Brazil có thừa xông xáo, nhưng lại thiếu đi rất nhiều sự chuẩn xác trong từng quyết định phòng ngự. Fred chủ động tranh chấp nhưng khi kết thúc tình huống, bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của đội chủ nhà.

Scott McTominay bình phục chấn thương, nhưng cũng có màn thể hiện đáng khích lệ. Sau vài tình huống lỗi vị trí ở đầu trận, cầu thủ sinh năm 1996 chứng tỏ giá trị bằng những pha tắc bóng dũng mãnh và những pha lăn xả chặn cú sút.

Dù sao, cặp tiền vệ phòng ngự của MU vẫn cần cải thiện nhiều ở những vòng đấu sắp tới. Ở trận này, Fred, McTominay được giảm tải đáng kể sức ép khi chủ nhà không có sự phục vụ của Michail Antonio, tiền đạo sở hữu tốc độ và sức càn lướt hàng đầu Premier League.

Trên hàng công, Cristiano Ronaldo vẫn là điểm sáng. Anh thường xuyên bị ít nhất hai cầu thủ phòng ngự của West Ham theo sát, nhưng vẫn chứng tỏ đẳng cấp siêu sao bằng những pha chạy chỗ. Bàn thắng ở phút 35 là minh chứng rõ nhất cho sự ăn ý giữa CR7 và đồng hương Bruno Fernandes. Nếu West Ham không có thủ môn Fabianski chơi xuất sắc, Ronaldo đã có thể lập cú đúp, thậm chí ghi hat-trick.

"Không thể chê vào đâu được" là cụm từ chuyên gia Samuel Luckhurts dành tặng cho phong độ của Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Ngoài việc hoạt động năng nổ trên hàng công, cựu sao Juventus còn tích cực hỗ trợ đồng đội phòng ngự. Ở hiệp 2, không ít lần người hâm mộ thấy CR7 lùi sâu về vùng cấm và thực hiện những pha phá bóng dứt khoát.

Lingard cũng xứng đáng nhận lời khen. Cầu thủ sinh năm 1992 đã trở lại mạnh mẽ sau cũ ngã ở Champions League hồi giữa tuần. Cú cứa lòng không cho Fabianski cơ hội cản phá là lời khẳng định của tuyển thủ Anh với người hâm mộ.

MU sẽ không thể có chiến thắng nếu không có khoảnh khắc người hùng của De Gea ở phút 90+5. Lần đầu tiên kể từ tháng 4/2016, thủ môn người Tây Ban Nha mới lại cản thành công quả phạt đền. Trước đó, De Gea đã chịu vô vàn chỉ trích vì không thể cản 40 quả penalty liên tiếp ở cả cấp CLB lẫn tuyển quốc gia.

3 điểm trên sân Olympic London giúp MU san bằng điểm số với Liverpool (13). Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" xếp sau do kém hiệu số (+9 so với +11).