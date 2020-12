Ronaldo: 'Tôi hướng đến cột mốc 100 bàn cho Juventus'

Siêu sao người Bồ Đào Nha đặt ra mục tiêu mới ngay sau khi chinh phục cột mốc 100 lần khoác áo Juventus ở trận đấu với Genoa rạng sáng 14/12 (giờ Hà Nội).

Sau chiến thắng 3-1 của Juventus trước Genoa, Cristiano Ronaldo đăng tải lên trang cá nhân: "Làm gì còn cách nào tuyệt hơn để kỷ niệm trận thứ 100 khoác áo Juventus bằng việc lập cú đúp cho đội? Thật tự hào khi đạt được con số này, nhưng đoán xem, tôi cũng hướng đến cột mốc 100 bàn cho Juventus, cũng như giành mọi danh hiệu vào cuối mùa".

Trận đấu với Genoa là lần thứ 100 Ronaldo khoác áo "Bà đầm già" thành Turin. Anh lập cú đúp trên chấm 11 m, giúp đội chủ sân Allianz giành chiến thắng 3-1 để bám đuổi ngôi đầu của AC Milan. Đây là pha lập công thứ 79 của siêu sao người Bồ Đào Nha cho đại diện Italy.

Cú đúp trên chấm 11 m của Ronaldo giúp Juventus giành thắng lợi. Ảnh: Reuters.

CR7 chia sẻ với Sky Sport Italia: "Mục tiêu của tôi là luôn luôn giành chiến thắng. Đó là một trận đấu khó khăn. Kỷ lục cá nhân cũng tốt, nhưng mục tiêu là 3 điểm cho toàn đội. Mục tiêu của Juventus hàng năm là giành Scudetto và Champions League. Những gì chúng tôi có thể làm là tin tưởng và mơ ước giành được điều gì đó quan trọng".

"Chiến thắng trước Barca rất quan trọng, bởi đánh bại một đội bóng như vậy thực sự giúp đội tăng cường sự tự tin và niềm tin. Chúng tôi đã thể hiện điều đó hôm nay. Luôn khó khăn để giành chiến thắng ở Champions League. Sau đó, chúng tôi phải quay trở lại với Serie A. HLV giúp toàn đội nhận ra chúng tôi phải thay đổi và mọi người đã làm được điều đó", anh khẳng định.

Hôm 11/12, trang chủ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố danh sách 3 ứng viên cạnh tranh cho danh hiệu FIFA The Best 2020. Ronaldo góp mặt cạnh Lionel Messi và Robert Lewandowski. Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2020 đã bị hủy bỏ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên FIFA The Best trở thành danh hiệu cá nhân được chờ đợi nhất mùa.

Trong mùa giải năm nay, bất chấp việc phải nghỉ thi đấu một thời gian vì cách ly do dương tính với Covid-19, Ronaldo vẫn có 14 bàn sau 11 trận trên mọi đấu trường. Anh đang hướng đến mục tiêu vô địch Champions League trong mùa giải thứ ba ở Juventus.